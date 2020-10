Nova Zelândia vence Covid-19 pela segunda vez

Jacinda Ardern, primeira-ministra neo-zelandesa, é tida como favorita para se manter na chefia do executivo do arquipélago.

Texto por: Miguel Martins com AFP

Pela segunda vez a Nova Zelândia anunciou ter vencido a Covid-19, o arquipélago tinha diagnosticado menos de 1 900 casos e 25 óbitos.

A primeira-ministra Jacinta Ardern anunciou na noite passada o levantamento das restrições impostas a Auckland para combater a segunda vaga da epidemia do novo coronavírus afirmando que o país da Oceania tinha "de novo vencido o vírus".

Já no final de Maio a Nova Zelândia tinha anunciado ter erradicado a pandemia na sequência de um apertado confinamento nacional.

Um novo foco acabaria por ser descoberto em Agosto na maior cidade obrigando a novo confinamento de três semanas em Auckland e para o seu milhão e meio de habitantes.

Como nenhum caso foi confirmado desde há 12 dias a primeira-ministra afirmou que a epidemia tinha sido controlada e felicitou os habitantes de Auckland onde desde esta noite fica em vigor o mesmo dispositivo que no resto do país, ou seja o nível 1 do alerta sanitário.

Doravante deixam de existir limitações à concentração de pessoas pelo que dia 18 a Nova Zelândia e a Austrália poder-se-ão defrontar numa partida de râguebi num estádio cheio em Auckland.

Jacinta Ardern é tida como favorita para se manter na chefia do executivo neo-zelandês, um país de cinco milhões de habitantes que vai a votos para eleições legislativas no próximo dia 17.

