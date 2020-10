Três pioneiros dos buracos negros são galardoados com prémio Nobel de física

Os laureados do Prémio Nobel de física 2020, Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez pelas suas pesqueisas sobre os buracos negros do universo.

O prémio Nobel de física foi atribuído nesta terça-feira ao britânico Roger Penrose, ao alemão Reinhard Genzel e à norte-americana Andrea Ghez. Os três são considerados pioneiros na pesquisa sobre os buracos negros, das regiões do universo, das quais nada pode escapar-se, até mesmo a própria luz.

Segundo explicou o júri da Academia Nobel em Estocolmo, Roger Penrose de 89 anos foi galardoado com o reputado prémio por ter descoberto que a formação de um buraco negro é uma predição sólida da teoria da relatividade geral de Albert Einstein.

Reinhard Genzel de 68 anos e Andrea Ghez de 55, foram recompensados pela descoberta de um objecto compacto supermaciço no centro da nossa galáxia, milhões de vezes maior do que o Sol.

De acordo com os especialistas,há apenas meio século, a existência dos buracos negros no universo era uma questão polémica.

O ano passado, pela primeira vez, esses objectos gigantescos tidos como invisíveis foram mostrados através de uma imagem revolucionária, o que confirma os progressos registados para desvendar os seus segredos galáticos.

Próximo do seu compatriota astrofísico ,Stephen Hawking, falecido em 2018, Penrose recorreu a modelação matemática , de modo a provar desde 1965, que os buracos negros podem formar-se, tornando-se uma entidade a qual nada pode escapar, inclusivé a própria luz.

O astrofísico britânico receberá ,pelo prémio Nobel de física, a quantia de cerca de um milhão de euros, enquanto o alemão Reinhard Genzel e a norte-americana Andrea Ghez partilharão a restante metade.

Ghez declarou, numa conferência de imprensa, sentir-se feliz por servir de modelo às mulheres mais jovens que tencionam enveredar pelo domínio da física.

O prémio Nobel de física é considerado o mais masculino, porque até a data menos de 2% de mulheres foram laureadas.

Genzel e Ghez iniciaram a sua pesquisa nos anos 1990, numa zona denominada "Sagitário A", no centro da Via láctea.

Graças aos maiores elescópios do mundo, ambos descobriram um objecto extremamente pesado e invisível, cerca de 4 milhões de vezes maior do que a massa do Sol, que atira para as estrelas em redor dando a nossa galáxia o seu redemoinho característico.

