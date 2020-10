Giro: João Almeida, português com a camisola cor-de-rosa

O ciclista português João Almeida vestiu a camisola cor-de-rosa nesta terça-feira 6 de Outubro pela primeira vez na carreira ele que conseguiu segurar a liderança no fim da quarta etapa da Volta a Itália em bicicleta.

Desde 1989 que um ciclista português não vestia a camisola cor-de-rosa, mítica camisola da liderança na Volta a Itália. João Almeida (Deceuninck-Quick Step) passou o primeiro dia de ‘cor-de-rosa’ nesta terça-feira durante a quarta etapa cujo vencedor foi o campeão de França, Arnaud Démare (Groupama-FDJ), ao sprint. Quanto ao jovem português de 22 anos estava integrado no pelotão, ficando assim com o mesmo tempo do vencedor.

De referir que durante a quarta etapa João Almeida até arrecadou dois segundos de bonificação num sprint intermédio para ter… dois segundos de vantagem em relação ao equatoriano Jonathan Caicedo (EF).

Recorde-se que na terceira etapa, que terminou no vulcão Etna, João Almeida terminou no 11º lugar 1 minuto e 03 segundos do vencedor, o equatoriano Jonathan Caicedo.

Na geral após essa terceira etapa, tanto João Almeida como Jonathan Caicedo tinham o mesmo tempo: 7 horas 44 minutos e 25 segundos. No entanto devido ao contra-relógio, na primeira etapa da prova, o português tinha vantagem nas décimas de segundo.

Nesta quarta-feira, na quinta etapa, entre Mileto e Camigliatello Silano num distância de 225 quilómetros, João Almeida vai tentar segurar a camisola cor-de-rosa pelo segundo dia consecutivo. Ele que sucedeu a Acácio da Silva (Carrera Jeans - Vagabond) que em 1989 venceu a segunda etapa, que chegava ao vulcão Etna, tendo assim envergado a ‘cor-de-rosa’.

No entanto Acácio da Silva apenas manteve a liderança no ‘Giro’ durante 24h. O atleta português conseguiu recuperar a camisola após a 9ª etapa para a perder novamente 24h depois. No fim da Volta a Itália, Acácio da Silva acabou no 48° lugar a 1 hora 4 minutos e 9 segundos do vencedor em 1989, o francês Laurent Fignon.

Amaro Antunes, ciclista português da W52-FC Porto. © LUSA - NUNO VEIGA

Ciclismo português no seu auge

A Volta a Portugal, edição especial, organizada este ano pela Federação Portuguesa de ciclismo, terminou na passada segunda-feira com o triunfo do ciclista português Amaro Antunes (W52-FC Porto). No segundo lugar ficou o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) a 42 segundos do vencedor, enquanto o português Frederico Figueiredo (Atum general / Tavira / Maria Nova Hotel) terminou na terceira posição a 52 segundos.

De notar que é a quinta vitória consecutiva na geral individual para a W52-FC Porto com triunfos de Rui Vinhas em 2016, Raúl Alarcón em 2017 e 2018, João Rodrigues em 2019, e Amaro Antunes em 2020. É também a terceira dobradinha para a equipa: Rui Vinhas-Gustavo Veloso em 2016, Raúl Alarcón-Amaro Antunes em 2017, e Amaro Antunes-Gustavo Veloso em 2020.

