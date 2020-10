Nobel de Química recompensa pesquisa que abre caminho para novas terapias

Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna foram recompensadas com o Prémio Nobel da Química 2020 pelo seu trabalho de edição do genoma, que abre caminho para novas terapias.

A francesa Emmanuelle Charpentier e a norte-americana Jenniffer Doudna foram recompensadas nesta quarta-feira com o prémio Nobel da química pela descoberta de uma técnica do de edição do genoma conhecida pelo acrónimo CRISP-Cas-9 ADN, espécie de tesouras moleculares capazes de modificarem os genes.

Publicidade Continuar a ler

O júri da Academia Nobel tomou em consideração o facto de que os pesquisadores são capazes de modificar o ADN dos animais, plantas e micro-organismos com uma precisão extremamente elevada, através da técnica chamada de "tesouras moleculares".

Segundo o júri responsável pela atribuição do prémio Nobel de química 2020 às geneticistas francesa Emmanuelle Charpentier e norte-americana Jennifer Doudna, a teconologia descoberta pelas duas cientistas teve um um impacto revolucionário nas ciências biológicas e tem contribuído para a criação de novas terapias contra o cancro, assim como pode tornar uma realidade, futuramente, a cura de doenças genéticas.

Segundo a Emmanuelle Charpentier a escolha do júri do Nobel de química foipara ela uma surpresa, uma vez que a tecnologia desenvolvida por ela e Jennifer Doudna, já tinha sido evocada várias vezes no passado.

Charpentier de 51 anos e Doudna de 56 são respectivamente a sexta e a sétima mulheres a serem galardoadas com o prémio Nobel da química.

No âmbito da sua pesquisa sobre bactérias nocivas comuns, a cientista francesa descobriu uma molécula desconhecida, que fazia parte das bactérias do antigo sistema imunitário, que desactiva os vírus através do corte de partes do ADN ( Ácido Desoxirribonucleico).

Depois da publicação da sua pesquisa em 2011, Charpentier associou-se a Doudna para recriar as tesouras genéticas da bactéria, e simplificou o processo para o que mesmo fosse utilizado mais facilmente e apliacado à outro material genético.

Em seguida, ambas voltaram a programar as tesouras moleculares de forma a cortar cada molécula do ADN, num lugar pré-determinado, criando as condições para que os cientistas podessem reescrever o código genético nas partes em que o ADN tinha sido cortado.

A CRISPR/CaS9( Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/Cas9), acrónimo dado à referida biotecnologia, já contribuiu significativamente para a resiliência das culturas ao alterar o seu código genético de forma a melhor enfrentar a seca e as pragas.

Segundo Claes Gustafsson do comité para o prémio Nobel de química,a tecnologia revolucionou as ciências básicas e vai conttribuir para a descoberta de novos tratamentos médicos.

Prémio Nobel da Química abre caminho a novas terapias 07 10 2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro