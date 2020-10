União Europeia preocupada com situação no Nagorno-Karabakh

União Europeia está preocupada com a escalada militar no Nagorno-Karabakh.

O Parlamento europeu pronunciou-se acerca do conflito no Nagorno-Karabakh com um tom crítico relativamente à posição da Comissão neste dossier e um apelo à cessação das hostilidades.

A União Europeia manifesta preocupação com a escalada militar no Nagorno-Karabakh, região na linha de contacto entre a Arménia e o Azerbaijão. No Parlamento Europeu, o Alto Representante para as Relações Externas da União pediu o fim das hostilidades e que se respeite o cessar fogo. Reafirmou que não há solução militar para o conflito.

Josep Borrell tem estado em contacto com as partes e também com as duas potências influentes na região - a Rússia e a Turquia - pedindo-lhes para se absterem de qualquer actividade que inflame ainda mais a situação.

Reafirmou que uma solução deve ter lugar no âmbito do chamado Processo de Minsk, a cargo da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

Os eurodeputados que intervieram no debate pediram igualmente o fim das hostilidades e o reatar das negociações. Vários deputados pediram à União Europeia para manter e reforçar a sua parceria com Arménia e Azerbaijão, para aliviar a situação económica e fornecer auxílio humanitário.

Outros criticaram a falta de presença da Europa na região, ou da comunidade internacional em geral incapaz até agora de resolver o conflito.

Mais pormenores com o nosso correspondente em Bruxelas, Vasco Gandra.

Correspondência de Vasco Gandra 07-10-2020

