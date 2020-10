Estados Unidos: Face a Face entre Mike Pence e Kamala Harris

O primeiro e único face a face entre o vice-presidente Mike Pence e a senadora democrata Kamala Harris, aconteceu na noite de quarta feira em Salt Lake, Utah, onde durante 90 minutos o tema da pandemia do coronavírus, a corte suprema a economia, o problema ambiental, a política externa e o racismo dominaram o debate.

Um debate intenso com algumas interrupções mas cordial comparado com o último debate entre Donald Trump e Joe Biden.

Por causa do contágio de vários alto oficiais do gabinete do Presidente Trump, incluindo o próprio presidente, os candidatos foram separados por barreiras de vidro durante o debate.

O primeiro tópico foi o novo coronavírus e a resposta dos EUA a pandemia que matou mais de 210 mil pessoas. O republicano Mike Pence defendeu firmemente a forma como o governo de Trump tem respondido ao problema da pandemia, enquanto que a sua adversária, Kamala Harris, descreveu a resposta da administração Trump como o maior fracasso de qualquer presidente.

Tal como o presidente Donald Trump, Mike Pence recusou-se a garantir uma transferência pacífica do poder caso o seu Partido venha a perder em Novembro.

Quanto ao Supremo Tribunal, Harris evitou responder se o seu Partido planeia expandir o número de juízes do Supremo tribunal caso Amy Barrett for a escolhida.

Ambos os candidatos evitaram repetidamente responder às perguntas feitas pela moderadora, e escolherem os tópicos de sua preferência.

Passando ao tema racial Kamala Harris condenou os assassinatos de Breonna Taylor e George Floyd e falou sobre os protestos contra a injustiça racial, já o vice-presidente Mike Pence, se opôs à existência de racismo sistémico nos departamentos da polícia.

Ouça a crónica da nossa correspondente, Hariana Verás.

Correspondência de Hariana Verás 08-10-2020

