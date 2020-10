Futebol: Cabo Verde venceu, Portugal empatou em jogos amigáveis

Neste mês de Outubro as selecções nacionais de futebol têm tido a oportunidade de regressar aos terrenos. Foi o caso de Cabo Verde que venceu o seu jogo, enquanto Portugal empatou, em jogos amigáveis.

O regresso dos jogos das selecções nacionais não tem sido fácil, sendo que as europeias já tiveram a oportunidade de disputar jogos no mês de Setembro.

No entanto o continente africano, por exemplo, não realizou nenhum jogo em Setembro, e a retoma é tímida neste mês de Outubro com jogos amigáveis… disputados no continente europeu.

Cabo Verde deslocou-se a Andorra e derrotou a Selecção da casa por 1-2 com os dois tentos a serem apontados pelo avançado cabo-verdiano Ryan Mendes, que actua no Al-Nasr nos Emirados Árabes Unidos.

Os Tubarões Azuis sofreram um golo que foi apontado na própria baliza pelo defesa Carlos Ponck, que representa os turcos do Istanbul Basaksehir.

Um triunfo cabo-verdiano na retoma para os pupilos do seleccionador, Bubista, que defronta a 10 e Outubro a Guiné-Conacri.

Cristiano Ronaldo, avançado da Selecção Portuguesa, não conseguiu marcar frente à Espanha. © LUSA - MÁRIO CRUZ

Portugal empatou com a Espanha

A Selecção Portuguesa empatou sem golos frente a Espanha no Estádio Alvalade em Lisboa. As duas equipas ainda tiveram algumas oportunidades de golo.

No entanto este jogo serviu também para o treinador português Fernando Santos testar alguns jogadores. O defesa central luso-cabo-verdiano Rúben Semedo estreou-se com a camisola portuguesa, ele que tem estado em destaque no seu clube, o Olympiacos da Grécia.

Outro jogador em destaque nesta Selecção portuguesa, um regresso desta vez, o médio português com origens cabo-verdianas e são-tomenses, Renato Sanches, jogador que actua no Lille em França.

De notar que o próximo encontro para Portugal será uma deslocação a França para defrontar a Selecção gaulesa num jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações europeias de futebol.

