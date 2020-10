A poetisa norte-americana Louise Glück recebeu o Nobel da Literatura 2020. É a 16ª mulher a receber este galardão da Academia Sueca.

Publicidade Continuar a ler

“Uma inconfundível voz poética”, considerou o júri da Academia Sueca. Desde Maio que tinham sido escolhidos, de uma lista de 200 autores, os cinco candidatos finais.

Numa lista de contemplados largamente masculina, Louise Gluck torna-se na sétima mulher a ser distinguida este século e a 16.ª, desde 1901, entre as 117 pessoas a quem foi atribuído o Nobel da Literatura.

"Nós somos mais de metade da humanidade em número. É normal que estejamos a receber estes prémios, mas a situação anormal era a antiga, ainda que as mulheres não produzissem tanto porque estavam em casa a ser dona de casa. Tendo a mulher começado a trabalhar em igualdade com os homens era estranhíssimo que continuem as mulheres a não ser premiadas e os homens a serem premiados. Penso que se vai equilibrando", defendeu a escritora portuguesa, Dulce Maria Cardoso.

"Espero que não se passe o mesmo no sentido contrário; agora só premiamos mulheres porque os homens já foram premiados durante muito tempo e agora é a vez das mulheres", acrescentou.

Dulce Maria Cardoso espera acima de tudo que este "prémio literário seja atribuído pela qualidade da obra, e acredito que há tanto de qualidade na obra de uma mulher como na de um homem. Que seja esse o critério, mas faça justiça às mulheres que escreve, e que também são cada vez mais".

A poetisa e ensaísta norte-americana Louise Glück nasceu em 1943 em Nova Iorque e é professora de inglês na Universidade de Yale.

Estreou-se na literatura em 1968 com “Firstborn” e “foi logo aclamada como uma das poetisas mais proeminentes da literatura contemporânea americana”, afirmou a Academia Sueca.

A sua mais recente obra "Faithful and Virtuous Night" (2014) venceu o National Book Award in Poetry nesse ano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro