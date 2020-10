França/Sociedade

Polícias são agredidos, feridos e suas armas roubadas na região parisiense

O ministro do Interior francês,Gérald Darmanin afirmou que na agressão aos dois polícias houve a intenção de matar. AFP/File

RFI

Dois agentes da polícia foram espancados e baleados, assim como as suas armas roubadas , na quarta-feira em Herblay, no noroeste da região parisiense. Segundo o Ministério do Interior francês ,o acto foi de uma grande selvajaria. Sectores da direita, na oposição, criticaram o laxismo presumível do governo francês.