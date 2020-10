Giro: Queda não impede João Almeida de segurar a camisola cor-de-rosa

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) continua a envergar a camisola cor-de-rosa após a sexta etapa da Volta a Itália em bicicleta, isto apesar de uma queda durante o dia. O vencedor da etapa foi o francês Arnaud Démare (Groupama - FDJ).

A sexta etapa, entre Castrovillari e Matera numa distância de 188 quilómetros, tinha um perfil com montanha no início e um final plano, um terreno ideal para os ‘sprinters’. A etapa parecia tranquila para o líder português de 22 anos, João Almeida, que participa pela primeira vez numa das grandes Voltas - Volta a França, Volta a Espanha e Volta a Itália.

No entanto a cerca de 40 quilómetros o atleta luso teve problemas com o rádio. Para resolver esse problema acabou por parar e nesse momento um outro ciclista veio bater contra ele. Uma queda sem consequências aparentes.

João Almeida explicou o que aconteceu aos jornalistas: «Tive um problema no rádio e parei, e foi aí que um ciclista foi contra mim. Mas estou bem, espero que não tenha consequências. Vou segurar a camisola pelo menos mais uns dias, mas quero ir dia a dia».

No que diz respeito à etapa, o francês Arnaud Démare (Groupama - FDJ) venceu ao sprint na chegada a Matera, enquanto o camisola cor-de-rosa ficou no 25° lugar com o mesmo tempo do vencedor.

João Almeida , o homem ‘cor-de-rosa’

João Almeida continua a envergar a camisola cor-de-rosa. O segundo lugar está agora na posse do espanhol Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) que tem 43 segundos de atraso, enquanto o terceiro lugar com 48 segundos de atraso, em relação ao líder, é ocupado pelo holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb).

João Almeida vai pelo quarto dia consecutivo envergar a camisola de líder da Volta a Itália, ele que também lidera a classificação da Juventude, camisola branca, tendo 59 segundos de vantagem em relação ao belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

A sétima etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre nesta sexta-feira entre as cidades de Matera e Brindisi numa distância de 143 quilómetros.

