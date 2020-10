Giro: 3° triunfo para Arnaud Démare em mais um dia de ‘cor-de-rosa’ para João Almeida

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) ainda veste a camisola cor-de-rosa após a sétima etapa da Volta a Itália em bicicleta. O vencedor da etapa foi novamente o francês Arnaud Démare (Groupama - FDJ).

A sétima etapa, Matera e Brindisi numa distância de 143 quilómetros, não tinha nenhuma dificuldade, um terreno novamente ideal para os ‘sprinters’. A etapa parecia outra vez tranquila para o líder português de 22 anos, João Almeida, que participa pela primeira vez numa das grandes Voltas - Volta a França, Volta a Espanha e Volta a Itália.

No entanto o vento fez estragos no pelotão e o atleta luso teve de estar atento e sempre nos lugares da frente para não perder o contacto com os favoritos.

No que diz respeito à etapa, o francês Arnaud Démare (Groupama - FDJ) venceu novamente ao sprint desta vez na chegada a Brindisi. Terceira etapa conquistada pelo atleta gaulês. De notar que o camisola cor-de-rosa ficou no 16° lugar com o mesmo tempo do vencedor.

João Almeida habituado à ’cor-de-rosa’

João Almeida continua a envergar a camisola cor-de-rosa. O segundo lugar está agora na posse do espanhol Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) que tem 43 segundos de atraso, enquanto o terceiro lugar com 48 segundos de atraso, em relação ao líder, é ocupado pelo holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb).

João Almeida vai pelo quinto dia consecutivo envergar a camisola de líder da Volta a Itália, ele que também lidera a classificação da Juventude, camisola branca, tendo 59 segundos de vantagem em relação ao belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

João Almeida admitiu aos jornalistas que está a se habituar a ter a camisola cor-de-rosa: «Foi uma boa etapa, muito rápida, com muito vento. Tenho uma boa equipa e tudo correu bem. A chave era estar sempre na frente. Tenho a equipa perfeita para essa protecção. Estou a habituar-me. Não devia, mas estou habituado a levá-la todos os dias. Vou desfrutar até ao fim. Posso ter um mau dia, posso ter um bom dia, vamos a ver», concluiu o atleta luso.

A oitava etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre nesta sexta-feira entre as cidades de Giovinazzo e Vieste numa distância de 200 quilómetros.

