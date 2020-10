Bielorrússia: Polícia usa da força para reprimir manifestantes

via REUTERS - BelaPAN

A polícia bielorrussa utilisou, este domingo, canhões de água e granadas de ataordoamento para dispersar os manifestantes que se reuniram em Minks para protestar contra a reeleição do Presidente Alexandre Loukachenko, indicou o ministério do Interior.

"Canhões de água e granadas de atordoamento foram lançadas esta tarde em Minks para dispersar os manifestantes em Minks", declarou à AFP a porta-voz do ministério, Olaga Tchemodanova.

Os órgãos de comunicação independentes difundiram imagens de detenções brutais que mostravam que a repressão deste domingo é das mais violentas desde o início dos protestos a 9 de Agosto.

Dezenas de pessoas, incluindo vários jornalistas, foram presas após confrontos com a polícia, segundo a agência de notícias Interfax, citando testemunhas.

Essas prisões ocorreram durante uma nova marcha semanal denunciando a reeleição fraudulenta do presidente Alexander Lukashenko.

As principais figuras da oposição estão na prisão ou no exílio, como a candidata presidencial da oposição, Svetlana Tikhanovskaya.

Ontem, o chefe de Estado surpreendeu, ao reunir-se com vários opositores presos, com quem falou na prisão dos serviços especiais (KGB) a fim de discutir as alterações constitucionais que está a planear, segundo a presidência bielorrussa.

