Futebol: Portugal regressa ao Stade de France para defrontar a França

Portugal, campeão da Europa em 2016 e vencedor da Liga das Nações europeias 2019, desloca-se neste domingo ao Stade de France, na Região Parisiense, para defrontar a Selecção Francesa num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Publicidade Continuar a ler

É o primeiro reencontro entre a França e Portugal após o triunfo português no Stade de France, curiosamente no mesmo estádio, em 2016 na final do Campeonato da Europa de futebol por 0-1, após prolongamento, com o único tento a ser apontado pelo avançado luso-guineense Eder aos 109 minutos de jogo.

As duas equipas lideram Grupo 3

Portugal e França defrontam-se numa altura em que as duas selecções ocupam o primeiro lugar no Grupo 3 da fase de grupos da Liga das Nações europeias de futebol, com 6 pontos cada uma após duas jornadas.

A Selecção Portuguesa derrotou a Croácia por 4-1 em território luso, e venceu por 0-2 na deslocação ao terreno da Suécia.

No que diz respeito à Selecção Gaulesa acabou por vencer por 0-1 na deslocação ao território sueco, e derrotou por 4-2 a Croácia em Paris, capital francesa.

De notar que a nação que terminar no primeiro lugar apura-se para as meias-finais da prova.

Selecção Portuguesa conquistou o Campeonato da Europa de futebol em 2016 em França. © AFP

Portugal, Campeão da Europa e vencedor da Liga das Nações

A primeira edição na Liga das Nações foi arrecadada pela Selecção das Quinas, derrotando por 3-1 a Suíça na final que decorreu no Estádio do Dragão em território luso. De notar que os três golos foram apontados pelo avançado Cristiano Ronaldo.

No que diz respeito ao título europeu, foi em 2016, em França, que os portugueses conquistaram pela primeira vez o troféu, derrotando os gauleses por 0-1, após prolongamento, com um tento apontado por Eder.

Uma final recordada pelo seleccionador de Portugal, Fernando Santos: «A final vai estar sempre presente na nossa memória. Mas o que vou sentir não tem nada a ver, será um jogo diferente. Queremos fazer um bom jogo e vencer».

O capital da Selecção francesa, Hugo Lloris, também abordou este tema ‘doloroso’: «É uma memória dolorosa claro, mas aconteceu e é passado. O jogo de domingo tem outro contexto, com as duas equipas a lutarem pelo primeiro lugar. Portugal é o campeão europeu e vencedor da Liga das Nações. Nós somos campeões do mundo. Vai ser um jogo muito bom e teremos de fazer o nosso melhor, porque poderá ser determinante no apuramento para a fase final», afirmou o guarda-redes que veste a camisola dos ingleses do Tottenham.

Hugo Lloris também lembrou que o mais importante foi o título mundial dois anos depois: «Não há espírito de vingança. Pertence ao passado. É uma memória dolorosa, mas faz parte da história da seleção francesa. O mais bonito é que, dois anos após esse fracasso, fomos campeões mundiais», concluiu.

O seleccionador de Portugal, Fernando Santos, realçou as qualidades da Selecção Francesa, mas lembrou que o único objectivo dos portugueses é vencer: «França é, na realidade, uma das melhores equipas do mundo, mas temos as nossas armas. Queremos colocar em campo os nossos princípios de jogo. A França não foi igual nos últimos jogos ao que havia sido nos últimos dois anos. Como sempre fizemos, temos a humildade de reconhecer a qualidade dos adversários e de estudá-los. Vamos com convicção de que podemos ganhar. Temos de estar no topo em todos os momentos do jogo. Humildade e subserviência não são a mesma coisa. Um coisa é ter respeito; outra é subserviência. É importante estarmos ao melhor nível. Não será fácil para Portugal, mas também não será fácil para a França», concluiu.

Um jogo no Stade de France com pouco público e sem adeptos portugueses, algo que lamenta o defesa-central português, Pepe, mas que não afectar a Selecção das Quinas: «Sabemos que quando entramos em campo estamos a representar uma nação importante no Mundo. Entramos em cada jogo para dar o nosso melhor», assumiu o jogador que veste a camisola do FC Porto.

Ricardinho, internacional português. © AFP - JURE MAKOVEC

Ricardinho e Bruno Coelho, dois adeptos da Selecção Portuguesa

Este encontro entre Portugal e França também interessa os jogadores de futsal, Ricardinho e Bruno Coelho, dois internacionais portugueses que vestem este ano a camisola dos franceses do ACCS, na Região Parisiense. Estes dois atletas foram Campeões da Europa com Portugal... no futsal.

Ricardinho, melhor jogador de futsal do mundo, que veste a camisola do ACCS, clube da Região parisiense, estava feliz por ver a Selecção Portuguesa em França: «Traz um sentimento bom porque os franceses da minha equipa estão fartos de falar disso, da vingança. Vamos lá ver. Até já falei com responsáveis da Selecção para tentar ir ver o jogo, para trazer um bocadinho de Portugal, visto que já não vou lá há algum tempo. Não esquecer que somos campeões da Europa, é um orgulho. É sempre um orgulho chegar a um país e ser campeão da Europa. Toda a gente quer ganhar-te é assim. Por uma questão de segurança e de Covid-19, acho que vai ser complicado assistir ao jogo. Temos de ser compreensivos com a situação pela qual estamos a passar. Eu digo sempre que Portugal ganha, por isso se não for por 1-2, que seja por 1-3 (risos)», frisou o jogador português.

Bruno Coelho, atleta luso e colega de equipa de Ricardinho no ACCS, admitiu que agora que saiu de Portugal teve sentimento particular ao saber que a Selecção Portuguesa ia defrontar a França na Região Parisiense: «Eu agora sou um emigrante, então agora parece que a Selecção vir a França jogar é como um evento especial que não quero falhar. Se não assistir ao jogo ao vivo, claro vou ver em casa. Eu não tenho comentado isso com os meus colegas de equipa franceses, mas admito que no balneário já abordei o tema com o médico da equipa que me disse que seria ‘Mbappé 2, Cristiano Ronaldo 1’, e eu disse-lhe que a nossa equipa não é só Cristiano Ronaldo, também temos outros talentos. Falamos nisso num bom clima. Eu quero que Portugal ganhe, como sempre, e também quero que a minha equipa, o ACCS, vença o campeonato e a Liga dos Campeões, sou sempre ambicioso (risos). O importante nisto tudo é tirar o melhor partido do desporto que nos abstrai dos outros acontecimentos deste mundo. O futebol, e o desporto, é uma parte essencial das nossas vidas. O Covid-19 tem-nos prejudicado bastante, mas temos de saber e aprender a viver com isto. Esperemos que isto passe rapidamente», concluiu o atleta que chegou ao ACCS no Verao de 2020 proveniente do SL Benfica em Portugal.

O reencontro entre França e Portugal é neste domingo 11 de Outubro num jogo a contar para a terceira jornada da Liga das Nações europeias de futebol.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro