João Almeida termina primeira semana do Giro com a camisola cor-de-rosa

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) continua a envergar a camisola cor-de-rosa após a oitava etapa da Volta a Itália em bicicleta. O vencedor da etapa foi o britânico Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation).

A oitava etapa, entre Giovinazzo e Vieste numa distância de 200 quilómetros, tinha algumas subidas complicadas, como por exemplo a subida de segunda categoria, Monte Sant’Angelo, o que podia permitir a uma fuga de chegar isolada.

Foi o que aconteceu, alguns corredores conseguiram isolar-se na frente da corrida: os britânicos Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) e Matthew Holmes (Lotto Soudal), os italianos Salvatore Puccio (INEOS Grenadiers) e Simone Ravanelli (Androni Giocattoli - Sidermec), o norte-americano Joey Rosskopf (CCC Team), e o austríaco Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation).

A etapa foi arrecadada pelo britânico Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), de 32 anos, que foi mais forte do que os adversários, chegando isolado na meta. De notar que o camisola cor-de-rosa ficou no 17° lugar a 13 minutos e 56 segundos do vencedor.

João Almeida segura a ’cor-de-rosa’

O ciclista português João Almeida continua a envergar a camisola cor-de-rosa. O segundo lugar está agora na posse do espanhol Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) que tem 43 segundos de atraso, enquanto o terceiro lugar com 48 segundos de atraso, em relação ao líder, é ocupado pelo holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb).

João Almeida vai pelo sexto dia consecutivo envergar a camisola de líder da Volta a Itália, ele que também lidera a classificação da Juventude, camisola branca, tendo 59 segundos de vantagem em relação ao belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

Em declarações aos jornalistas, João Almeida admitiu que a etapa de domingo vai ser complicada, mas que vai tentar tudo para segurar a ‘cor-de-rosa’: «Vai ser uma etapa importante para a classificação geral e tenho a certeza de que os ciclistas vão atacar para ganhar tempo, enquanto eu tentarei defender a minha 'maglia rosa'. Juntamente com a equipa, trabalhámos muito na última semana e vou dar o meu melhor para manter a camisola».

A nona etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre neste domingo entre as cidades de San Salvo e Roccaraso numa distância de 208 quilómetros.

