Roland Garras: Rafael Nadal esmaga Novak Djokovic

O espanhol Rafael Nadal venceu hoje o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, para conquistar o 13.º título de Roland Garros e igualar o recorde de 20 triunfos do suíço Roger Federer no 'Grand Slam'.

Rafael Nadal presenteou-se este domingo 13ª coroação. Em declarações à AFP, Novak Djokovc admitiu "Ele é fenomenal , depois de ser derrotado por Rafael Nadal na final de Roland-Garros por 6-0, 6-2, 7-5.

O espanhol conseguiu ao mesmo tempo igualando o recorde de vinte troféus de Grand Slam estabelecido por Roger Federer .

Esta edição de 2020 do torneio Roland-Garros será lembrada pelo seu contexto em que decooreu, fortemente impactado pela crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus. A prova foi disputado em Setembro-Outubro, em vez de Maio-Junho, e diante de um público muito pequeno, apenas 1.000 espectadores foram autorizadas a assitir à prova rei do ténis francês.

