Giro: Ruben Guerreiro venceu etapa e João Almeida segurou ‘cor-de-rosa’

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) não perdeu a camisola cor-de-rosa após a nona etapa da Volta a Itália em bicicleta, uma etapa difícil com muita montanha. O vencedor da etapa foi o português Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling).

A nona etapa, entre San Salvo e Roccaraso numa distância de 208 quilómetros, acabou por ser o dia de Portugal em território transalpino.

A etapa era complicado com muita montanha. Ruben Guerreiro integrou a fuga do dia e acabou por vencer a etapa, batendo nos últimos metros o espanhol Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) que ficou a 8 segundos do vencedor na meta.

No fim da etapa, em declarações aos jornalistas, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) estava feliz: «Finalmente, que satisfação, depois de tantos segundos lugares! A equipa e eu merecemos esta vitória. Foi muito difícil conseguir uma fuga esta manhã, é uma vitória extraordinária», como por afirmar. Em relação ao duelo com o ciclista espanhol, Ruben Guerreiro explicou a táctica para vencer: «Ele era o mais forte na parte mais plana da etapa e eu sabia que tinha de reservar alguma energia para o final».

No que diz respeito ao camisola cor-de-rosa, o também português João Almeida, Ruben Guerreiro admitiu estar feliz pelo ‘seu’ amigo: «Conhecemo-nos há muito tempo é como um irmão mais novo. Fiquei muito feliz de o ver de ‘camisola rosa’, é fantástico, algo que nunca esqueceremos», concluiu.

A etapa foi arrecadada pelo português Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), de 26 anos, que também lidera a classificação de melhor trepador, a camisola azul, com 84 pontos. De notar que o camisola cor-de-rosa ficou no 19° lugar a 1 minuto e 56 segundos do vencedor.

João Almeida, ciclista português da Deceuninck-Quick Step. © AFP - DARIO BELINGHERI

João Almeida termina semana com a ’cor-de-rosa’

O ciclista português João Almeida continua a envergar a camisola cor-de-rosa. O segundo lugar está agora na posse do holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb) que tem 30 segundos de atraso, enquanto o terceiro lugar com 39 segundos de atraso, em relação ao líder, é ocupado pelo espanhol Pello Bilbao (Bahrain - McLaren). O atleta luso acabou por perder alguns segundos nesta nona etapa.

João Almeida vai pelo sétimo dia consecutivo envergar a camisola de líder da Volta a Itália, na terça-feira, ele que também lidera a classificação da Juventude, camisola branca, tendo 1 minuto e 02 segundos de vantagem em relação ao belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

Em declarações aos jornalistas, João Almeida começou por dar os parabéns a Ruben Guerreiro: «Estou feliz pelo Ruben, ele merece. Vou celebrar com o Ruben, com ou sem ‘camisola rosa’, mas depois do ‘Giro’ porque ainda temos muitas etapas pela frente».

O ciclista português admitiu depois que a etapa foi complicada: «Para mim é muito especial. Fiquei feliz com esta etapa porque estava à espera do pior, de perder a camisola. Estava a sofrer no fim, mas não baixei os braços e lutei pelos meus companheiros de equipa porque eles estão a fazer um grande trabalho. Devo esta camisola a eles», concluiu.

A décima etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre nesta terça-feira entre as cidades de Lanciano e Tortoreto numa distância de 177 quilómetros.

