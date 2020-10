Acordo para o Brexit pode levar semanas

O responsável europeu para as negociações sobre Brexit, Michel Barnier, disse hoje que a conclusão de acordo comercial com o Reino Unido pode durar semanas.

O responsável europeu para as negociações do Brexit, Michel Barnier, disse hoje que a conclusão de acordo comercial com o Reino Unido pode levar semanas.

O anúncio do responsável europeu para as negociações sobre Brexit acontece a dois dias da data fixada para se encontrar um compromisso entre a União Europeia e o Reino Unido.

“A União Europeia vai continuar a trabalhar para que seja alcançado um acordo justo, nos próximos dias ou semanas», escreveu no Twitter Michel Barnier, após um encontro, no Luxemburgo, com os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinha fixado o15 de Outubro- primeiro dia da cimeira europeia em Bruxelas, como a data limite para decidir sobre a manutenção das negociações com Bruxelas, enquanto a UE tenta esticar o prazo até final deste mês.

União Europei está unida

Durante a reunião que manteve com os responsáveis pela diplomacia europeia, Michel Barnier disse ter recebido “a confirmação de uma forte unidade da União Europeia”, antes da cimeira de quinta e sexta-feira, na qual o t‘Brexit’ será um dos temas a dominar a ordem dos trabalhos.

O responsável europeu para as negociações sobre o Brexit sublinhou, durante a reunião, a importância de manter as regras de uma concorrência justa com o Reino Unido, em matéria de pescas e de concluir um acordo sólido sobre a governação do acordo.

Estas três prioridades europeias são os principais pontos que bloqueiam as discussões, iniciadas no passado mês de Março entre Londres e Bruxelas.

“As negociações são construtivas, mas ainda há muito trabalho a fazer”, explicou Barnier.

O risco de um "não-acordo"

Desde que o Reino Unido abandonou formalmente o bloco europeu, a 31 de Janeiro, os negociadores tentam alcançar um acordo comercial que entre em vigor no fim de período de transição, no último dia do ano.

Vários especialistas defendem que o risco de um “não-acordo” seria devastador para a economia.

