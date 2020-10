Covid-19: União Europeia unifica critérios para restrições de viagens

Bandeiras dos países membros da União Europeia, hasteadas frente ao edifício do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia aprovaram esta terça-feira, 13 de Outubro, critérios comuns para coordenar as restrições de viagens no seio dos países membros da instituição face à pandemia da Covid-19, pondo assim termo à cacofonia reinante até hoje, que permitia que os Estados tomassem iniciativas nacionais isoladas e não cooperativas.

O Conselho de Ministros de Assuntos Gerais da União Europeia, reuniu esta rerça-feira, 13 de Outubro no Luxemburgo os 27 chefes da diplomacia europeia que aprovaram - embora não por unanimidade - uma recomendação, não vinculativa, que estabelece uma cartografia comum para definir as zonas de risco no seio da União Europeia.

Segundo a recomendação, aprovada, com várias abstenções, os viajantes oriundos de uma zona considerada côr de laranja, vermelha ou cinzenta, podem ser obrigados à chegada a efectuar um teste ou um período de quarentena, enquanto os provenientes de zonas classificadas verdes não serão submetidos a nenhuma medida de restrição.

Os Estados membros não devem recusar a entrada no seu território de pessoas provenientes de outro país da União Europeia, o que a Hungria faz actualmente, embora prevendo algumas excepções para cidadãos checos, eslovacos e polacos.

O protocolo prevê ainda que os resultados dos testes devem ser mutuamente reconhecidos, bem como a isençõ dispênsa de quarentena para as pessoas que exerçam em certo número de funções consideradas essenciais.

Um país que prevê implementar medidas restrictivas a viajantes vindos de uma zona considerada de risco, deverão informar o respectivo Estado membro, se possível 48 horas antes da sua entrada em vigor e o público deverá ser prevenido com pelo menos com 24 horas de antecedência.

Está prevista a implementação de um formulário único europeu.

O Luxemburgo, que se absteve na votação estima que o "texto deve ser completado e aprofundado" com outros critérios, entre os quais o número de testes, os resultados, a taxa de mortalidade, a situação dos hospitais ou ainda o número de camas disponíveis nas unidades de cuidados intensivos.

O chefe da diplomacia do Luxemburgo, Jean Asselborn, considera que o seu país é "punido" pela sua política de testes a grande escala e lamento que o princípio de livre circulação de cidadãos no espaço Schengen "seja excepçõ neste momento".

A Europa regista até hoje, mais de 6,5 milhões de casos positivos à Covid-19 e mais de 240.000 óbitos, segundo a agência francesa de informações France Press.

O continente confronta-se actualmente a um rebond na propagação do novo coronavírus Sars-Cov-2, que os diferentes países tentam conter endurecendo de novo as medidas de restrição de contactos, encerramento de bares e restaurantes, recolher obrigatório, confinamentos locais e outros.

Critérios de cores estabelecidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças

A União Europeia é dividida em regiões, às quais serão atribuídas quatro cores de acordo com a situação epidemiológica de cada uma delas.

Além dos integrantes da UE, o mapa deve incluir também a Islândia, Liechtenstein e Noruega, que fazem parte apenas da zona de livre circulação conhecida como Espaço Schengen.

Assim, a cor verde designaria as áreas em que a taxa de notificação de casos acumulados por cada 100.000 habitantes em 14 dias é menor do que 25 e onde a percentagem de testes positivos é menor que 4%.

A cor laranja é atribuída aos locais onde as notificações são supreriores a 25 e inferiores a 50 casos por por 100.000 habitantes, com percentagens de testes positivos iguais ou superiores a 4%.

A cor vermelha, por sua vez, identifica as áreas onde a taxa de notificações acumuladas é igual ou superior a 50 casos por 100.000 habitantes, com uma percentagem de testes positivos de 4% ou mais.

No entanto, se a região apresentar mais de 150 casos por 100.000 habitantes, também será identificada com a cor vermelha, independentemente dos resultados dos testes de Covid-19.

Por último, apareceriam em cor cinzenta as zonas sobre as quais não há suficientes informações ou onde são realizados apenas 300 testes, ou menos, por 100.000 habitantes.

