Estados Unidos/Política

Donald Trump novamente em campanha para convencer Estados indecisos

Donald Trump em Sanford na Forida, durante um comício para a sua reeleição.A Florida é um dos "swing states", também decisivo na eleição do presidente norte-americano. 12 de Outubro de 2020 AFP - SAUL LOEB

Texto por: RFI 4 min

Dez dias depois, o presidente Donald Trump volta à campanha eleitoral com um comício, segunda-feira em Sanford, no Estado da Flórida e com em pano de fundo a progressão, nas intenções de voto, do seu rival democrata Joseph Biden e a votação por correspondência já efectuada por mais de dez milhões de norte-americanos.