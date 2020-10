Nagorno-Karabakh

Azerbaijão atacou território da Arménia pela primeira vez

Socorristas procuram vítimas após a desolação deixada pela guerra no território do Nagorno Karabakh. AP - Aziz Karimov

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

O Azerbaijão anunciou hoje ter lançado mísseis contra território da Arménia. Uma escalada no conflito, pois, entre os dois vizinhos com em pano de fundo a crise no Nagorno Karabakh.