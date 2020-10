Giro: Quem pode parar João Almeida, o camisola ‘cor-de-rosa’?

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) continua a envergar a camisola cor-de-rosa após a 11ª etapa da Volta a Itália em bicicleta. O vencedor da etapa foi pela quarta vez o francês Arnaud Démare (Groupama - FDJ).

A 11ª etapa, entre Porto Sant'Elpidio e Rimini numa distância de 182 quilómetros, acabou por ser o dia de Arnaud Démare que alcançou um quarto triunfo nesta edição do ‘Giro’.

A etapa não era complicada e acabou ao sprint. O francês de 29 anos parece imbatível neste exercício específico e venceu pela quarta vez, reforçando a liderança da camisola por pontos de melhor ‘sprinter’. De notar que o camisola cor-de-rosa, João Almeida, ficou no 22° lugar com o mesmo tempo do vencedor.

De referir que a 10ª etapa tinha sido arrecadada pelo eslovaco Peter Sagan (BORA - Hansgrohe), enquanto João Almeida tinha alcançado o 3° lugar.

João Almeida vai vestir pelo nono dia a ’cor-de-rosa’

O ciclista português João Almeida continua a envergar a camisola cor-de-rosa. O segundo lugar está agora na posse do holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb) que tem 34 segundos de atraso, enquanto o terceiro lugar com 43 segundos de atraso, em relação ao líder, é ocupado pelo espanhol Pello Bilbao (Bahrain - McLaren).

João Almeida vai pelo nono dia consecutivo envergar a camisola de líder da Volta a Itália, na quinta-feira, ele que também lidera a classificação da Juventude, camisola branca, tendo 1 minuto e 19 segundos de vantagem em relação ao australiano Jai Hindley (Team Sunweb).

Em declarações aos jornalistas, João Almeida, ciclista português de 22 anos, já estava virado para a etapa de amanhã, que tem muita montanha: «Amanhã (ndr: quinta-feira) vai ser duro, mas estou confiante. Continuarei a dar o meu melhor para defender a camisola rosa», concluiu.

De notar igualmente que o português Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), de 26 anos, lidera a classificação de melhor trepador, a camisola azul, com 84 pontos.

A 12ª etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre nesta quinta-feira entre à volta da cidade de Cesenatico numa distância de 204 quilómetros.

