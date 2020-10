Grécia

Grécia: Líder da Aurora Dourada condenado a 13 anos de prisão

Membros do partido grego de extrema-direita Aurora Dourada foram condenados a 13 anos de prisão. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Texto por: RFI 2 min

O dirigente e seis antigos quadros do partido de extrema-direita Aurora Dourada foram condenados, esta quarta-feira, a 13 anos de prisão. O apoiante do grupo e alegado assassino do músico Pavlos Fyssas, em 2013, recebeu pena perpétua.