Giro: João Almeida, 10° dia com a camisola ‘cor-de-rosa’

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) continua a envergar a camisola cor-de-rosa após a 12ª etapa da Volta a Itália em bicicleta. O vencedor da etapa foi o equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers).

A 12ª etapa, à volta da cidade de Cesenatico numa distância de 204 quilómetros, acabou por ser complicada, com muita montanha e com chuva, no entanto o camisola cor-de-rosa, João Almeida, passou um dia tranquilo.

O equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), que integrou a fuga do dia, venceu a etapa, isto enquanto o líder português da prova ficou no 9° lugar a 8 minutos e 25 segundos do vencedor.

João Almeida, 10° dia com a ’cor-de-rosa’

O ciclista português João Almeida continua a envergar a camisola cor-de-rosa. O segundo lugar está agora na posse do holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb) que tem 34 segundos de atraso, enquanto o terceiro lugar com 43 segundos de atraso, em relação ao líder, é ocupado pelo espanhol Pello Bilbao (Bahrain - McLaren).

João Almeida vai pelo décimo dia consecutivo envergar a camisola de líder da Volta a Itália, na quinta-feira, ele que também lidera a classificação da Juventude, camisola branca, tendo 1 minuto e 19 segundos de vantagem em relação ao australiano Jai Hindley (Team Sunweb).

Em declarações aos jornalistas, João Almeida, ciclista português de 22 anos, estava satisfeito por ter segurado a camisola cor-de-rosa: «Com chuva e frio foi uma etapa difícil. Foram quase seis horas em cima da bicicleta nestas condições. Há que estar mentalmente forte e preparado para estas etapas, no final acabou tudo bem para mim», concluiu.

De notar igualmente que o português Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), de 26 anos, lidera a classificação de melhor trepador, a camisola azul, com 84 pontos.

A 13ª etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre nesta sexta-feira entre as cidades de Cervia e de Monselice numa distância de 192 quilómetros.

