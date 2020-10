Vitória esmagadora de Jacinda Ardern e trabalhistas nas eleições neozelandesas

A Primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, registou uma vitória esmagadora nas eleições gerais do seu país, depois de ter sido plebiscitada pela sua gestão da epidemia de Covid-19. Ardern obteve uma maioria parlamentar que lhe vai possibilitar a implementação de reformas progressistas, durante o seu segundo mandato como chefe do governo neozelandês.

Publicidade Continuar a ler

O Partido Trabalhista de Jacinda Ardern ganhou 64 dos 120 assentos do Parlamento da Nova Zelândia. De acordo com os analistas locais, Ardern beneficiou da sua boa gestão, perante as convulsões provocadas pela epidemia da Covid-19.

A Nova Zelândia registou 25 mortos por Covid-19, numa população com um total de 5 milhões de habitantes.

Jacinda Ardern e os trabalhistas obtiveram 49% dos votos da eleição geral neozelandesa, o que lhes permitirá, no decurso do seu segundo mandato, implementar um pacote de reformas progressistas.

Segundo observadores da vida política neozelandesa, Ardern não só beneficiou da sua gestão da pandemia, mas também revelou aptidões como líder ao aplicar medidas decisivas para o controlo de vendas de armas, depois do ataque terrorista levado a cabo por um supremacista branco à uma mesquita de Christchurch em 2019, no qual foram baleados mortalmente 51 crentes muçulmanos.

Segundo Claire Szabo, presidente do Partido Trabalhista, a liderança evidenciada por Jacinda Ardern durante o seu primeiro mandato foi fundamental para o seu triunfo na eleição geral de sábado, com uma maioria absoluta.

A chefe da oposição conservadora, Judith Collins do Partido Nacional, reconheceu o "extraordinária resultado" obtido pelos trabalhistas e deu os parabéns à Jacinda Ardern pela sua vitória.

Marama Davidson, co-líder dos Verdes neozelandezes, cujo partido fez parte da coligação que governou com os trabalhistas durante o primeiro mandato de Jacinda Ardern, considerou que a votação de sábado, pelos 3,5 milhões de eleitores, confirma que os neozelandeses desejam um governo forte e verdadeiramente progressista.

No seu primeiro mandato, Jacinda Ardern foi criticada por não ter cumprido as suas promessas no que toca à melhoria do capacidade aquisitiva para a habitação própria e à protecção do meio ambiente, bem como a redução da pobreza infantil, na Nova Zelândia.

Vitória esmagadora de Jacinda Ardern e trabalhistas nas eleições neozelandesas 17 10 2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro