Futebol: Real Madrid e FC Barcelona perdem antes do ‘Clásico’

A 24 de Outubro o Real Madrid e o FC Barcelona defrontam-se no primeiro ‘Clásico’ da época 2020/2021 da primeira divisão espanhola de futebol, todavia antes desse encontro as duas equipas acabaram por ser derrotadas.

A uma semana do ‘Clásico’, os dois clubes espanhóis não têm alcançado os melhores resultados visto que neste fim-de-semana acabaram por perder.

Real Madrid, líder surpreendido pelo Cádiz

No Estádio Alfredo Di Stéfano, no campo de treinos do Real Madrid, o recém-promovido Cádiz acabou por realizar uma proeza ao derrotar os ‘merengues’ por 0-1. O único tento do jogo foi apontado pelo avançado hondurenho Anthony Lozano aos 16 minutos.

A equipa, que subiu da segunda para primeira divisão no fim da época 2019/2020, conseguiu surpreender os madrilenos mas sobretudo conseguiu resistir ao actual campeão nacional espanhol, isto apesar das várias ofensivas levadas a cabo, por exemplo, pelo avançado francês Karim Benzema.

De notar que quatro jogadores brasileiros disputaram este encontro do lado dos madrilenos: Marcelo, Vinícius Júnior, Casemiro, e Éder Militão, este último tendo substituído o capitão da equipa, lesionado, Sergio Ramos. Esta lesão poderá ser mais uma preocupação para o treinador francês Zinedine Zidane antes do ‘Clásico’ frente ao FC Barcelona.

Apesar desta derrota por 0-1, o Real Madrid, com uma melhor diferença de golos e com um jogo a menos, lidera com 10 pontos a classificação, os mesmos pontos que Granada, Getafe e Cádiz.

Ansu Fati, avançado hispano-guineense do FC Barcelona. © AFP - GABRIEL BOUYS

FC Barcelona derrotado pelo Getafe

O FC Barcelona acabou por não aproveitar o deslize e perdeu na deslocação ao terreno do Getafe, clube da região de Madrid, por 1-0.

O domínio do jogo foi quase total para os ‘blaugranas’ com um trio ofensivo composto pelo argentino Lionel Messi e pelos franceses Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann.

No entanto os catalães não conseguiram marcar ao Getafe, e foram os madrilenos que conseguiram abrir o marcador com uma grande penalidade aos 56 minutos pelo avançado espanhol Jaime Mata.

De notar que o técnico holandês do Barcelona, Ronald Koeman, lançou durante a segunda parte os avançados português, Francisco Trincão, e hispano-guineense, Ansu Fati, mas os dois jovens jogadores não conseguiram inverter o resultado.

O FC Barcelona ocupa o 9° lugar com 7 pontos, tendo dois jogos de atraso, isto enquanto o Getafe está na liderança com dez pontos, tendo um jogo em atraso, após a sexta jornada da Liga espanhola de futebol.

Na próxima jornada decorre o ‘Clásico’ do futebol espanhol: o FC Barcelona recebe o Real Madrid no Camp Nou a 24 de Outubro pelas 15 horas, hora local.

