Manifestaçao em Paris e noutras cidades em homenagem à professor decapitado

Milhares de pessoas manifestaram neste domingo em Paris, na Praça da República, em homenagem de Samuel Paty,o professor de história e geografia, decapitado na sexta-feira na região parisiense por ter mostrado caricaturas do profeta Maomé, durante uma aula sobre a liberdade de expressão. Durante a manifestação viam-se dísticos como "não ao totalitarismo do pensamento", e "Sou professor", bem como ouviam-se slogans como "liberdadde de expressão,liberdade de ensino".

Publicidade Continuar a ler

Na manifestação da Praça da República em Paris, na qual milhares gritavam também "Sou Samuel", em memória da Samuel Paty , o professor assassinado, participaram o Primeiro-ministro Jean Castex, a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, a presidente da região parisiense, Île de France, Valérie Pécresse e o líder do partido, A França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon.

A manifestação tinha como objectivo homenagear Samuel Paty, defender a liberdade de expressão e apelar à união dos franceses.

O presidente da associação SOS Racismo, Dominique Sopo, presente igualmente na manifestação parisiense, sublinhou a necessidade de se valorizar alguns princípios republicanos.

Dominique Sopo 18 10 2020

"Nós temos que saber unir-nos para dizer com vigor e clareza, quais são os princípios que constituem a nossa sociedade, a nossa democracia e ser capaz de dizer também que não se responde ao ódio com ódio, mas sim com mais liberdade, igualdade e fraternidade".

(Dominique Sopo)

Manifestações tiveram também lugar nas cidades de Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marselha, Lille e Bordeaux.

Abdullakh Anzorov de 18 anos e autor do crime que colocou a França em estado de choque, tinha no seu telemóvel uma fotografia de Samuel Paty, assim como uma mensagem na qual confirmava ter decapitado o professor de história e geografia.

No âmbito da investigação judicial, sobre o assassínio de Samuel Paty, onze pessoas permanecem sob custódia da polícia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro