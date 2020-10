Presidenciais na Bolívia marcadas pela tensão e receio de nova crise política

Luis Arcel candidato do Movimento para o Socialismo (MAS) à esquerda, e à direita, Carlos Mesa da coligação Comunidade Cidadã, disputam a eleição presidencial da Bolívia. AFP

Praticamente um ano depois da renúncia e do exílio do presidente Evo Morales e uma crise política marcada pela violência , os mais de sete milhões de eleitores da Bolívia foram às urnas domingo para eleger o novo presidente do país latino-americano dos Andes. A falta de unidade no seio da direita boliviana,poderia facilitar a vitória de Luis Arce, candidato do Movimento para o Socialismo(Mas).