Futebol: Benfica isola-se na frente do campeonato português

O SL Benfica venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Rio Ave num jogo a contar para a quarta jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

No domingo o Benfica deslocou-se ao terreno do Rio Ave com a possibilidade de ter cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, o Sporting CP e o Santa Clara.

SL Benfica arrasou os vila-condenses

Os encarnados entraram forte no encontro e o avançado alemão Gian-Luca Waldschmidt abriu o marcador com um tento aos 6 minutos.

As águias dominavam e até conseguiram apontaram dois golos pelo avançado uruguaio Darwin Núñez e o alemão Gian-Luca Waldschmidt, no entanto esses dois tentos foram anulados por fora-de-jogo.

O Rio Ave tinha dificuldades em responder às ofensivas dos lisboetas, que acabaram por marcar um segundo tento aos 45+4 minutos da primeira parte com o germânico Gian-Luca Waldschmidt a bisar.

A segunda parte foi sensivelmente igual à primeira com o Benfica a ter a posse da bola e a deixar poucas oportunidades aos vila-condenses que contaram com o avançado angolano Gelson Dala, o médio guineense Pelé e o extremo luso-guineense Carlos Mané.

Os encarnados acrescentaram um terceiro e último tento, ao minuto 87, apontado pelo médio brasileiro Gabriel.

Com este triunfo por 0-3, o SL Benfica tem agora 12 pontos em 4 jornadas, cinco de vantagem em relação ao FC Porto, ao Sporting CP, que conta com um jogo a menos, e o Santa Clara que acabou por perder por 2-1 na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira. De notar que o Rio Ave ocupa o 15° lugar com 3 pontos.

Nanú (direita), defesa e internacional guineense, estreou-se com a camisola do FC Porto. © LUSA - ANTONIO COTRIM

FC Porto e Sporting CP empataram no 1° Clássico da época

O primeiro Clássico da temporada 2020/2021 do campeonato português da primeira divisão de futebol, entre o FC Porto e o Sporting CP, acabou com um empate a duas bolas no Estádio Alvalade em Lisboa.

O Sporting Clube de Portugal, comandado pelo português Rúben Amorim, recebeu no Estádio José Alvalade em Lisboa, o Futebol Clube do Porto, campeão 2019/2020 da Liga Portuguesa, num jogo a contar para a quarta jornada.

Os pupilos de Rúben Amorim abriram o marcador com um tento do avançado luso Nuno Santos, aos 9 minutos, um jogador que chegou neste Verão ao clube leonino proveniente do Rio Ave.

Os portuenses reagiram apenas aos 25 minutos de jogo com um tento do colombiano Matheus Uribe, médio de 29 anos.

Os Dragões, comandados pelo treinador português Sérgio Conceição, começaram a controlar o jogo e até chegaram à vantagem ao minuto 45 com um golo marcado pelo avançado mexicano Jesús Corona.

A vencer por 1-2 os portistas vão ter uma decisão arbitral favorável após a decisão inicial ter sido desfavorável: o médio português do Sporting CP, Pedro Gonçalves, caiu na área, após uma suposta falta do defesa nigeriano Zaidu Sanusi, que nesta situação viu segundo amarelo, sendo expulso e havendo uma grande penalidade a favor dos leões.

No entanto o VAR interviu e a decisão do árbitro foi revertida. O Sporting CP ficou sem a grande penalidade, o FC Porto conseguiu guardar Zaidu dentro das quatro linhas. No intervalo os jogadores da Cidade Invicta venciam por 1-2.

A segunda parte acabou por ser menos interessante com as duas equipas a cometerem muitos erros que não eram aproveitados pelos adversários.

Nos minutos finais, aos 87 minutos, quando tudo parecia encaminhado para um triunfo portista, os sportinguistas conseguiram chegar ao empate: o avançado esloveno Andraz Sporar rematou à baliza dos dragões, sendo que o guarda-redes argentino Agustín Marchesín defendeu o remate, no entanto a bola sobrou para o avançado argentino Luciano Vietto que empurrou para o fundo da baliza.

O encontro acabou com um empate a duas bolas no fim dos 90 minutos, num jogo em que Nanú, defesa e internacional guineense, se estreou com a camisola do Porto. Os portistas contaram também com os luso-guineense Romário Baró e Wilson Manafá.

Do lado dos sportinguistas de notar que o luso-cabo-verdiano Jovane Cabral foi titular, enquanto o médio luso-angolano João Mário, que voltou ao Sporting CP durante este mercado de transferências, estreou-se no campeonato edição 2020/2021.

Com este resultado o Sporting CP, que tem menos um jogo, e o FC Porto ocupam o segundo lugar, juntamente com o Santa Clara, com sete pontos após quatro jornadas.

