A duas semanas de eleição Trump tenta convencer Estados Indecisos

Em desvantagem nas intenções de voto, nomeadamente nos chamados "Swing States", Donald Trump pensa que ainda pode vencer o seu rival democrata Joe Biden, a duas semanas da eleição presidencial. © DR

Texto por: RFI 4 min

Há duas semanas do esrutínio para a eleição presidencial dos Estados Unidos, as mais recentes sondagens de opinião apontam para um recuo de Donald Trump nos chamados "Estados Indecisos" (Swing States), que tinham proporcionado a vitória ao chefe de Estado cessante, em 2016. Por seu lado o democrata Joe Biden, líder nas intenções de voto, optou pela preparação do seu debate final com Trump, em vez de efectuar campanha.