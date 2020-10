Futebol: PSG e Rennes abrem Liga dos Campeões versão 2020/2021

Neymar, avançado brasileiro do PSG, falhou a conquista da Liga dos Campeões no mês de Agosto de 2020 em Lisboa.

A fase de grupos da edição 2020/2021 da Liga dos Campeões europeus de futebol arranca nesta terça-feira 20 de Outubro com dois clubes franceses em acção: Paris Saint-Germain e Rennes.

O vencedor da Liga dos Campeões 2019/2020, o Bayern Munique, foi conhecido a 23 de Agosto no Estádio da Luz, em Lisboa, devido à pandemia de Covid-19 que adiou as fases finais da competição que acabou por se realizar em Lisboa, foi o ‘final 8’ com quartos, meias e final na capital portuguesa.

Os germânicos do Bayern Munique venceram a competição ao derrotar por 0-1 os franceses do Paris Saint-Germain com o único tento a ser apontado pelo avançado gaulês Kingsley Coman.

Menos de dois meses depois, eis que arranca a versão 2020/2021 nesta terça-feira 20 de Outubro.

PSG entra já em acção

O vice-campeão europeu, os franceses do Paris Saint-Germain, recebe nesta terça-feira os ingleses do Manchester United num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo H, no Parque dos Príncipes.

De notar que nos confrontos recentes, os ‘Red Devils’ eliminaram os parisienses nos oitavos-de-final da prova na edição 2018/2019. Os britânicos perderam por 0-2 em casa, mas acabaram por derrotar o PSG por 1-3 na capital francesa, alcançando assim o apuramento para a fase seguinte.

O Paris Saint-Germain quer vingar-se dessa derrota que foi pesada para os adeptos que recordam ainda esse episódio dois anos depois.

De referir que Neymar, avançado brasileiro do PSG, e Danilo Pereira, médio luso-guineense, vão estar presentes, eles que estiveram ausentes no triunfo dos parisienses por 0-4 frente ao Nîmes num jogo a contar para o campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Se jogar, será a estreia de Danilo Pereira com a camisola da equipa de Paris, ele que chegou durante as últimas horas do mercado de transferências, no início do mês de Outubro, proveniente do FC Porto.

No outro jogo do grupo, os germânicos do Leipzig defrontam os turcos do Basaksehir.

Rennes estreia-se na competição

O outro clube francês que vai jogar nesta terça-feira é o Rennes. O clube da Bretanha vai estrear-se na prova ao receber os russos do Krasnodar.

O Rennes terminou no terceiro lugar na época passada na Ligue 1, após 28 jornadas das 34 que deviam ser disputadas isto devido à pandemia de Covid-19.

A equipa, que tem por capitão o luso-francês Damien Da Silva, vai ter pela frente o clube russo do Krasnodar, terceiro da liga russa e que teve de ultrapassar o play-off de acesso à fase de grupos da liga milionária. Nessa fase da prova os russos eliminaram os gregos do PAOK, vencendo os dois jogos por 2-1.

O Krasnodar vai também estrear-se na fase de grupos da prova visto que os russos nunca tinham chegado a essa fase, tendo sido eliminado na época 2019/2020 no play-off pelos gregos do Olympiacos.

Damien da Silva, capitão do Rennes, está feliz por disputar a Liga dos campeões, tendo como objetivo alcançar o terceiro lugar no grupo, e para isso o triunfo é indispensável frente ao Krasnodar: «Jogar na Liga dos Campeões para mim é uma honra. Não é um sonho que se realiza porque nem pensava chegar à Liga dos Campeões. Estou muito orgulhoso. Ainda por cima sou o capitão da equipa, é mágico para mim e vou aproveitar este momento e de todos os jogos desta fase. Penso que é um bom grupo, honestamente queríamos jogar frente a grandes equipas. É sempre melhor disputar a Liga dos Campeões defrontando os melhores jogadores, isso é o mais interessante para nós. Temos a sorte de ter o Sevilha, vencedor da Liga Europa, e o Chelsea, que continua a ser uma grande equipa na Europa. Temos uma palavra a dizer, acho que vamos lutar pelo terceiro lugar com a equipa russa. Vai ser complicado, sabemos disso, sabemos que é um outro nível, é o melhor nível na Europa, mas temos realmente uma palavra a dizer. Porque não realizar proezas frente às grandes equipas, esse pode ser um objectivo. É muito bom receber o primeiro jogo, ainda por cima a equipa russa, e isso vai dar a tendência para o que resta da prova. Este primeiro jogo tem de ser como uma final, arrecadar os três pontos para mentalmente estarmos por cima dessa equipa russa, isso é muito importante», concluiu o defesa luso-francês.

Damien da Silva, capitão do Rennes 20-10-2020

No outros encontro do Grupo E, os espanhóis do Sevilha vão medir forças com os ingleses do Chelsea.

Eis todos os grupos:

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria) e Lokomotiv Moscovo (Rússia).

Grupo B: Real Madrid (Espanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter (Itália) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Grupo C: FC Porto (Portugal), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Marselha (França).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra), Ajax (Holanda), Atalanta (Itália) e Midtjylland. (Dinamarca).

Grupo E: Sevilha (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França).

Grupo F: Zenit (Rússia), Borussia Dortmund (Alemanha), Lazio (Itália) e Club Brugge (Bélgica).

Grupo G: Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Dínamo Kiev (Ucrânia) e Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemanha) e Basaksehir (Turquia).

