Giro: João Almeida, português veste a camisola cor-de-rosa

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) continua a envergar a camisola ‘cor-de-rosa’ após a 16ª etapa da Volta a Itália em bicicleta. O vencedor da etapa foi o esloveno Jan Tratnik (Bahrain - McLaren).

Publicidade Continuar a ler

A 16ª etapa, entre Udine e San Daniele del Friuli numa distância de 229 quilómetros, foi arrecadada pelo esloveno Jan Tratnik (Bahrain - McLaren). O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) terminou no 28° lugar a 12 minutos e 56 segundos do vencedor da etapa.

Esta etapa não era fácil, com muita montanha, mas o líder luso da prova acabou por passar um dia tranquilo, ganhando dois segundos aos adversários directos na última subida do dia.

João Almeida, 14° dia com a ’cor-de-rosa’

O ciclista português João Almeida é o líder da Volta a Itália, vestindo a camisola cor-de-rosa. O segundo lugar está na posse do holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb) que tem agora 17 segundos de atraso, enquanto o terceiro lugar com dois minutos e 58 segundos de atraso, em relação ao líder, é ocupado pelo australiano Jai Hindley (Team Sunweb).

João Almeida vai pelo décimo quarto dia consecutivo envergar a camisola de líder da Volta a Itália, na quarta-feira, ele que também lidera a classificação da Juventude, camisola branca, tendo 2 minutos e 58 segundos de vantagem em relação ao australiano Jai Hindley (Team Sunweb).

Em declarações aos jornalistas, João Almeida, ciclista português de 22 anos, mostrou-se confiante e com vontade de segurar a ‘cor-de-rosa’: «Estava a sentir-me bem, por vezes a melhor defesa é o ataque. Foi o que fiz, tentei, porque não? Quando é íngreme assim, todos gastam energia. Jogo mental? Também, cada vez mais. Temos de ter as pernas, mas às vezes a cabeça é mais importante. Sei que não posso ganhar mais confiança do que isto, tem sido uma loucura para mim, agradeço à minha equipa, todos. Estou confiante, mas também preparado para o pior, tudo pode acontecer», concluiu.

De notar igualmente que o português Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), de 26 anos, ocupa o segundo lugar na classificação de melhor trepador, a camisola azul, com 118 pontos, atrás do italiano Giovanni Visconti (Vini Zabù - KTM) que 148 pontos.

A 17ª etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre na quarta-feira entre Bassano del Grappa e Madonna di Campiglio numa distância de 203 quilómetros.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro