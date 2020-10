Futebol: FC Porto desafia Manchester City na Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões edição 2020/2021 prossegue com a entrada em acção da única equipa portuguesa presente na prova, o FC Porto, e da terceira equipa francesa, o Marselha, bem como do detentor do troféu, o Bayern Munique.

A maior competição da UEFA, organismo que gere o futebol europeu, prossegue nesta quarta-feira 21 de Outubro.

FC Porto mede forças com o Manchester City

O FC Porto desloca-se ao terreno do Manchester City no primeiro encontro a contar para o Grupo C da liga milionária.

O treinador português dos portuenses, Sérgio Conceição, sabe que este jogo vai ser complicado mas lembrou que o FC Porto entra em qualquer encontro para tentar vencer: «Um embate muito difícil mas nós somos o Futebol Clube do Porto e estamos habituados e este tipo de grau competitivo, sabendo bem das dificuldades que vamos encontrar. Até porque, se reparar, os testes semanais de uma equipa como o City são diferentes dos nossos quer queremos, quer não. Se calhar em Portugal o City é uma equipa quase imbatível, aqui estão todas as equipas da primeira liga inglesa a querer bater o City semanalmente, isso por si só diz desse nível competitivo que eles têm. Como acontece também em Portugal, nós tivemos um último jogo de campeonato que foi um jogo extremamente competitivo, e que eleva sempre aquilo que é o patamar dos jogadores, não tenho dúvida nenhuma, e dos treinadores também. Difícil era no tempo do confinamento que não podíamos jogar, isso era difícil, mas agora temos de nos sentir privilegiados por jogar de três em três dias, é sinal que estamos na Europa, que estamos a fazer o nosso percurso também na melhor competição de clubes do mundo. Não tem que haver aqui qualquer tipo de desculpa nesse sentido. A preparação será sempre difícil, vamos apanhar uma equipa cheia de valores, depois as coisas podem ou não acontecer como queremos mas trabalhamos para que as coisas no fim nos possam sorrir e isso é o mais importante», afirmou o técnico luso.

De referir que no outro encontro do grupo C, os gregos do Olympiacos recebem os franceses do Marselha.

Os marselheses regressam à Liga dos Campeões europeus após largos anos sem estarem presentes. Os pupilos do treinador português André Villas-Boas vão defrontar uma equipa grega comandada também por um técnico luso, Pedro Martins.

O campeão actual, os germânicos do Bayern Munique, vai entrar também em acção nesta quarta-feira recebendo os espanhóis do Atlético Madrid, aliás será o duelo entre os dois favoritos do Grupo A, visto que no outro encontro os austríacos do Red Bull Salzburgo acolhem os russos do Lokomotiv.

Eis todos os grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria) e Lokomotiv Moscovo (Rússia).

Grupo B: Real Madrid (Espanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter (Itália) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Grupo C: FC Porto (Portugal), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Marselha (França).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra), Ajax (Holanda), Atalanta (Itália) e Midtjylland. (Dinamarca).

Grupo E: Sevilha (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França).

Grupo F: Zenit (Rússia), Borussia Dortmund (Alemanha), Lazio (Itália) e Club Brugge (Bélgica).

Grupo G: Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Dínamo Kiev (Ucrânia) e Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemanha) e Basaksehir (Turquia).

