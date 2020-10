Líbano

Líbano: Saad Hariri nomeado primeiro-ministro

Líbano volta a escolher Saad Hariri para primeiro-ministro. AFP

Texto por: RFI 2 min

Após várias consultas parlamentares conduzidas pelo Presidente Michel Aoun, Saad Hariri volta a ser designado primeiro-ministro. O novo chefe do executivo libanês tem como missão chegar a acordo com as diferentes forças políticas e formar um governo que seja capaz de aplicar reformas necessárias para retirar o país da profunda crise económica.