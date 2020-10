Futebol: SL Benfica e SC Braga entraram a golear na Liga Europa

Darwin Núñez (centro), avançado uruguaio do Benfica, apontou três golos no triunfo por 2-4 da sua equipa frente ao Lech Poznan da Polónia.

A primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol decorreu na quinta-feira 22 de Outubro com triunfos do SL Benfica, SC Braga e Lille.

A segunda maior competição de clubes da UEFA, organismo que gere o futebol europeu, arrancou na quinta-feira 22 de Outubro com destinos diferentes para os clubes portugueses e franceses.

SL Benfica goleou na Polónia

A equipa portuguesa do Benfica deslocou-se ao terreno do Lech Poznan e venceu por 2-4. Os golos foram apontados pelo avançado uruguaio Darwin Núñez, com três golos, e pelo médio português Pizzi de grande penalidade, enquanto o avançado sueco, Mikael Ishak, marcou os golos do Lech Poznan.

Com este triunfo os encarnados estão na liderança do Grupo D com os escoceses do Rangers que derrotou por 0-2 os belgas do Standard Liège.

SC Braga esmagou o AEK

Os bracarenses venceram por 3-0, em casa, os gregos do AEK. Os golos foram apontados pelo avançado brasileiro Wenderson Galeno, pelo avançado português Ricardo Horta e pelo também avançado luso Paulinho.

Com este resultado, a equipa portuguesa lidera o Grupo G juntamente com o Leicester que derrotou por 3-0 o AEK.

Lille triunfou com Reinildo na equipa

Os franceses do Lille deslocaram-se ao terreno do Sparta Praga e venceram por 1-4. O jogador em destaque foi o médio turco Yusuf Yazici que apontou três golos, enquanto o quarto tento foi da autoria do avançado francês Jonathan Ikoné. De notar que o tento de honra foi marcado pelo médio checo Borek Dockal.

De referir ainda que o Lille contou com o internacional moçambicano Reinildo Mandava que entrou no decorrer da segunda parte.

Os franceses lideram o Grupo H juntamente com os italianos do AC Milan que derrotaram por 1-2 os escoceses do Celtic.

Nice atropelado pelo Bayer Leverkusen

A equipa francesa do Lille não conseguiu resistir aos germânicos do Bayer Leverkusen. O resultado de 6-2 na Alemanha acabou por ser pesado para os colegas de equipa do avançado português Rony Lopes.

Os golos do Bayer foram apontados pelo médio alemão Nadiem Amiri, pelo avançado argentino Lucas Alario, pelo avançado francês Moussa Diaby, pelo avançado alemão Florian Wirtz, e pelo avançado germânico Karim Bellarabi que bisou. Para o Nice os tentos foram marcados pelo avançado francês Amine Gouiri e pelo médio gaulês Alexis Claude-Maurice.

O Bayer Leverkusen lidera com 3 pontos o Grupo C, juntamente com os israelitas do Hapoel Beer Sheva que venceram os checos do Slavia Praga.

A próxima jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol decorre a 29 de Outubro.

