Giro: João Almeida sem a camisola cor-de-rosa, Ruben Guerreiro com a azul

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) já não veste a camisola ‘cor-de-rosa’, isto enquanto o outro ciclista luso presente na prova, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), enverga a camisola azul da Volta a Itália em bicicleta. O vencedor da 19ª etapa foi o checo Josef Černý (CCC Team).

A 19ª etapa, entre Abbiategrasso e Asti numa distância de 124 quilómetros, foi arrecadada pelo checo Josef Černý (CCC Team). O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) terminou no 18° lugar a 11 minutos e 43 segundos do vencedor da etapa.

Esta etapa não era muito complicada, mas um movimento de contestação dos corredores fez com que a etapa fosse mais curta, passando de 258 quilómetros para 124. Os atletas queixaram-se do frio e do cansaço da prova para forçar a organização a encurtar a etapa, algo que a direcção da Volta a Itália foi obrigada a fazer.

João Almeida no 5° lugar, Ruben Guerreiro é líder da montanha

O ciclista português João Almeida perdeu a liderança da Volta a Itália. O líder é o holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb) com 12 segundos de vantagem em relação ao australiano Jai Hindley (Team Sunweb) e 15 em relação ao britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers).

João Almeida, que vestiu durante 15 dias consecutivos a camisola de líder da Volta a Itália, ocupa o 5° lugar a 2 minutos e 16 segundos de Wilco Kelderman. No que diz respeito à classificação da Juventude, camisola branca, o australiano Jai Hindley (Team Sunweb) lidera com 2 minutos e 4 segundos de vantagem em relação ao português João Almeida.

De notar igualmente que o português Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), de 26 anos, ocupa o primeiro lugar na classificação de melhor trepador, a camisola azul, com 234 pontos, à frente do belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) que tem 122 pontos.

A 20ª etapa do ‘Giro’ versão 2020 decorre no sábado entre Alba e Sestriere numa distância de 258 quilómetros.

