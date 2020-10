Futebol

Futebol: Real Madrid derrotou o FC Barcelona no ‘Clásico’ espanhol

Festejos dos jogadores do Real Madrid após o triunfo frente ao FC Barcelona por 1-3. © AFP - LLUIS GENE

Texto por: Marco Martins 3 min

O ‘Clásico’ do futebol espanhol decorreu neste sábado e acabou com um triunfo da equipa madrilena por 1-3, isto apesar do golo do FC Barcelona ter sido apontado pelo avançado hispano-guineense Ansu Fati.