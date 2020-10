Sudão e Israel acordam normalizar relações

O Sudão e Israel aceitaram iniciar a normalização das suas relações diplomáticas. O anúncio desta sexta-feira ocorre após a recente normalização das relações de Israel com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. A presidência palestiniana condenou e rejeitou o acordo.

Publicidade Continuar a ler

O Sudão e Israel aceitaram iniciar a normalização das suas relações diplomáticas. O anúncio foi feito, esta sexta-feira, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, após um telefonema com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o chefe do governo sudanês Abdalla Hamdok e o presidente do Conselho de transição Abdel Fattah al Bourhan.

Esta semana, o Governo norte-americano anunciou a intenção de Donald Trump de remover o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo, permitindo que volte a recorrer a empréstimos internacionais.

O Sudão passa a ser o terceiro país árabe a aceitar normalizar as suas relações com Israel, depois dos Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.

A presidência palestiniana condenou e rejeitou o acordo "com o país de ocupação israelita que usurpa a terra palestiniana”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro