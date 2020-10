Futebol: FC Porto e Sporting CP venceram respectivos jogos com dificuldades

Evanilson (esquerda), avançado brasileiro do FC Porto, apontou o único tento da equipa portuense no triunfo por 1-0 frente ao Gil Vicente.

O Futebol Clube do Porto e o Sporting CLube de Portugal venceram os respectivos jogos no campeonato português da primeira divisão de futebol 2020/2021 e continuam na luta pelo primeiro lugar.

Publicidade Continuar a ler

O FC Porto e o Sporting CP isolaram-se no segundo lugar na liga portuguesa de futebol após a quinta jornada, a dois pontos do SL Benfica que joga apenas na segunda-feira 26 de Outubro.

FC Porto triunfou por 1-0

Os portuenses receberam e derrotaram por 1-0 o Gil Vicente com o único tento a ser apontado pelo avançado brasileiro Evanilson aos 41 minutos de jogo, ele que chegou durante o mercado de transferências ao clube portista proveniente do Fluminense.

O FC Porto continuou a pressionar e durante a segunda parte até teve uma oportunidade para ampliar o resultado. Aos 57 minutos o defesa brasileiro do Gil Vicente, Ygor Nogueira, concedeu uma grande penalidade por mão na bola. No entanto o médio colombiano Matheus Uribe falhou o segundo tento. O guarda-redes brasileiro do Gil Vicente, Denis, conseguiu defender a tentativa do jogador portista.

O Gil Vicente até podia ter chegado ao empate visto que o defesa nigeriano do FC Porto, Zaidu Sanusi, foi expulso. No entanto o resultado final fixou-se em 1-0 para os dragões.

O Sporting CP derrotou por 1-2 o Santa Clara. © LUSA - EDUARDO COSTA

Sporting CP venceu nos Açores

Os lisboetas deslocaram-se ao terreno do Santa Clara e venceram por 1-2. Os tentos leoninos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves, enquanto o único golo dos açorianos foi marcado pelo avançado brasileiro Thiago Santana.

De notar que do lado dos sportinguistas, o avançado luso-cabo-verdiano Jovane Cabral e o médio luso-angolano João Mário participaram no triunfo da equipa.

O Sporting CP e o FC Porto ocupam o segundo lugar com 10 pontos. No entanto os sportinguistas têm um jogo a menos que se vai realizar a 28 de Outubro frente ao Gil Vicente.

O Santa Clara está na quarta posição com sete pontos, enquanto o Gil Vicente ocupa o 11° lugar com 5 pontos.

De referir que o líder do campeonato português da primeira divisão de futebol, o SL Benfica, com 12 pontos em quatro jogos realizados, vai defrontar no Estádio da Luz o Belenenses SAD nesta segunda-feira 26 de Outubro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro