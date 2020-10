Giro: Tao Geoghegan Hart venceu Volta a Itália, João Almeida no 4° lugar

O britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) foi o vencedor da Volta a Itália em bicicleta. O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) terminou no quarto lugar na classificação geral. O vencedor da 21ª e última etapa foi o italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), que conquistou quatro etapas na prova.

A 21ª e última etapa, entre Cernusco sul Naviglio e Milão, um contra-relógio de 15,7 quilómetros, foi arrecadada pelo italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) terminou no 4° lugar a 41 segundos do vencedor da etapa.

Esta etapa acabou por ser decisiva na luta pela camisola cor-de-rosa, de líder da geral individual. O australiano Jai Hindley (Team Sunweb), líder à partida com apenas 86 centésimos de vantagem em relação a Tao Geoghegan Hart, perdeu tempo e cedeu a camisola ao britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) no último dia da prova.

João Almeida, ciclista português.

Tao Geoghegan Hart venceu o Giro, João Almeida no 4° lugar na geral individual

O vencedor da prova foi o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) com 39 segundos de vantagem em relação ao australiano Jai Hindley (Team Sunweb) e 1 minuto e 29 segundos em relação ao holandês Wilco Kelderman (Team Sunweb).

João Almeida, que vestiu durante 15 dias consecutivos a camisola de líder da Volta a Itália, terminou no 4° lugar a 2 minutos e 57 segundos de Tao Geoghegan Hart.

O ciclista português de 22 anos tornou-se no melhor português na história da Volta a Itália, ao superar o registo de José Azevedo, que, em 2001, foi quinto. Recorde-se que Acácio da Silva, além de vencer cinco etapas e de ter liderado a prova, foi sétimo em 1986.

O ciclista luso estava satisfeito com o resultado inédito: «Até ao final, era preciso lutar e sofrer. Foi um dia duro, com 15 quilómetros a 'top'. Estou muito feliz. O meu objetivo era o 'top 10' e já era muito ambicioso. Terminar em quarto é um sonho. Estou muito grato a toda a minha equipa pelo que fizeram, 'staff', colegas de equipa, tudo. Quinze dias de rosa é uma coisa impressionante e espero um dia voltar a vestir a camisola. É bom levar a bandeira portuguesa numa grande Volta», concluiu João Almeida.

No que diz respeito à classificação da Juventude, a camisola branca, o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) venceu com 39 segundos de vantagem em relação ao australiano Jai Hindley (Team Sunweb) e com 2 minutos e 57 segundos de vantagem em relação ao português João Almeida, 3° nesta classificação.

Ruben Guerreiro, ciclista português.

Ruben Guerreiro venceu a classificação da montanha

Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) conquistou a camisola azul da Volta a Itália em bicicleta, a classificação da montanha.

O português Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), de 26 anos, acabou no primeiro lugar na classificação de melhor trepador, a camisola azul, com 234 pontos.

Um feito inédito para Portugal em classificações secundárias de voltas a Itália, França e Espanha. Para Ruben Guerreiro é um sonho que se tornou realidade: «Eu queria ganhar uma etapa. Quando ganhei não estava à espera, e ainda menos a (ndr:camisola) montanha. Passou a ser o objectivo. Tinha de optar pela classificação da montanha ou pelas etapas. A montanha foi a minha primeira opção, e já tinha uma etapa no bolso. Melhor era quase impossível. É um grande orgulho. Acho que esta camisola não é minha, é de todos, é da minha equipa, dos massagistas, dos mecânicos, dos directores, e dos portugueses também. O ciclismo é muito para lá do que força nas pernas, e as forças que vamos buscar é também na cabeça e da motivação. Nas redes sociais, vemos tanta gente a apoiar-nos, e isso é uma fonte de inspiração», concluiu o atleta luso.

