Futebol: FC Porto arrecadou 1ª vitória frente ao Olympiacos na Liga dos Campeões

Sérgio Oliveira (centro), médio português do FC Porto, marcou o segundo tento dos dragões no triunfo por 2-0 frente ao Olympiacos.

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões edição 2020/2021 começou na terça-feira 27 de Outubro, com um triunfo para o FC Porto e uma derrota para o Marselha, isto enquanto o detentor do troféu, o Bayern Munique, arrecadou uma segunda vitória consecutiva.

O único clube português, o FC Porto, e os franceses do Marselha prosseguiram os respectivos caminhos na fase de grupos da liga milionária.

FC Porto venceu o Olympiacos

O FC Porto recebeu e derrotou os gregos do Olympiacos por 2-0 no segundo encontro a contar para o Grupo C da liga milionária.

Os portuenses entraram a vencer com um tento apontado pelo avançado português Fábio Vieira aos 11 minutos de jogo.

No entanto os dragões sentenciaram o encontro apenas na segunda parte com um golo marcado pelo médio português Sérgio Oliveira aos 85 minutos. O resultado fixou-se em 2-0 para os portistas.

De notar que o FC Porto contou com dois luso-guineenses, Romário Baró e Wilson Manafá, isto enquanto os gregos contaram com o defesa luso-cabo-verdiano Rúben Semedo e o avançado luso-guineense Bruma.

André Villas-Boas, treinador português do Marselha. © AFP/Archives

Marselha novamente derrotado

No outro encontro do Grupo C, os franceses do Marselha receberam e perderam por 0-3 frente aos britânicos do Manchester City.

O regresso dos marselheses à Liga dos Campeões europeus continua a ser difícil com uma segunda derrota consecutiva.

Os tentos foram apontados pelo avançado espanhol Ferrán Torres, pelo médio alemão Ilkay Gundogan, e pelo avançado inglês Raheem Sterling.

Com este triunfo a equipa do Manchester City lidera com seis pontos, à frente do Olympiacos, comandado pelo técnico luso Pedro Martins, e do FC Porto com três pontos, enquanto o Marselha, comandado pelo técnico português André Villas-Boas, ainda não pontuou.

Na próxima jornada a 3 de Novembro, o Marselha desloca-se ao terreno do FC Porto, enquanto o Manchester City acolhe o Olympiacos.

De notar ainda que no Grupo A o campeão actual, os germânicos do Bayern Munique, venceu por 1-2 na deslocação ao terreno dos russos do Lokomotiv, isto enquanto os espanhóis do Atlético Madrid ganharam por 3-2 os austríacos do Red Bull Salzburgo.

A grande surpresa desta terça-feira foi novamente o Real Madrid. Após a derrota por 2-3, em casa, frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, os madrilenos foram ao terreno dos germânicos do Borussia Mönchengladbach e empataram a duas bolas. No outro encontro do Grupo B, o Inter de Milão empatou sem golos na deslocação ao terreno do Shakhtar Donetsk.

Sergio Ramos (esquerda), defesa espanhol do Real Madrid, e Karim Benzema (direita), avançado francês dos 'merengues', alcançaram um empate a duas bolas frente ao Borussia Mönchengladbach. © AFP

Eis todos os resultados:

Grupo A: Atlético Madrid (Espanha) 3-2 Salzburgo (Áustria) / Lokomotiv Moscovo (Rússia) 1-2 Bayern Munique (Alemanha).

Grupo B: Shakhtar Donetsk (Ucrânia) 0-0 Inter (Itália) / Borussia Mönchengladbach (Alemanha) 2-2 Real Madrid (Espanha) .

Grupo C: FC Porto (Portugal) 2-0 Olympiacos (Grécia) / Marselha (França) 0-3 Manchester City (Inglaterra).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra) 2-0 Midtjylland (Dinamarca) / Atalanta (Itália) 2-2 Ajax (Holanda).

