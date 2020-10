Futebol: Paris Saint-Germain procura 1° triunfo na Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões edição 2020/2021 prossegue com duas equipas francesas, Paris Saint-Germain e Rennes, à procura do 1° triunfo na prova.

O PSG desloca-se à capital turca, Istambul, para defrontar o Basaksehir, campeão turco 2019/2020. Os parisienses procuram o primeiro triunfo na Liga dos Campeões europeus de futebol após terem sido derrotados na primeira jornada. O Paris Saint-Germain, a jogar em casa no Parque dos Príncipes, acabou por perder por 1-2 frente aos britânicos do Manchester United.

A equipa turca, que venceu pela primeira vez na sua história o título na Turquia, conta com o defesa cabo-verdiano Carlos Ponck. O defesa de 25 anos, e internacional pelos Tubarões Azuis, veste pela segunda temporada consecutiva a camisola do Basaksehir.

De referir que no outro encontro do Grupo H, os germânicos do Leipzig, semi-finalista da última edição da Liga dos Campeões, deslocam-se ao terreno dos britânicos do Manchester United. Os alemães venceram por 2-0 os turcos do Basaksehir na primeira jornada, isto enquanto os ingleses derrotaram por 1-2 o PSG. As duas equipas que lideram o agrupamento vão tentar isolar-se na liderança.

Eduardo Camavinga, médio franco-angolano da Selecção francesa. © AFP - FRANCK FIFE

Rennes sem Eduardo Camavinga desloca-se ao terreno do Sevilha

O Stade Rennais, que participa pela primeira vez na Liga dos Campeões, vai tentar vencer o seu primeiro encontro, na deslocação ao terreno dos espanhóis do Sevilha.

De notar que o médio franco-angolano, Eduardo Camavinga, não foi convocado para este encontro.

Quanto ao Chelsea desloca-se ao terreno dos russos do Krasnodar.

Na primeira jornada o Rennes, que jogou em casa no Roazhon Park, estreou-se com um empate (1-1) na fase de grupos da Liga dos Campeões frente a outro estreante, os russos do Krasnodar.

No outro encontro do Grupo E, o Sevilha e o Chelsea empataram sem golos.

Lionel Messi (esquerda), avançado do FC Barcelona, e Cristiano Ronaldo (direita), avançado da Juventus, não se vão reencontrar. © AFP/Archives

Juventus e FC Barcelona sem duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

O reencontro entre o internacional português Cristiano Ronaldo da Juventus e o avançado argentino Lionel Messi do FC Barcelona não vai ocorrer, visto que o avançado luso foi testado positivo à Covid-19.

Recorde-se que na primeira jornada a Juventus, sem Cristiano Ronaldo, acabou por vencer por 0-2 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Dínamo Kiev. Quanto ao FC Barcelona recebeu no Camp Nou os húngaros do Ferencvaros e venceu por 5-1.

De referir que na terça-feira Josep Maria Bartomeu, Presidente do FC Barcelona, apresentou a demissão do cargo, isto na sequência da reunião de urgência da direcção. Josep Maria Bartomeu liderava o clube desde 2014, ano no qual sucedeu a Sandro Rosell. Em seis anos, os catalães conquistaram doze títulos - 3 Ligas, 4 Taças do Rei, 2 Supertaças Espanholas, 1 Liga dos Campeões, 1 Supertaça Europeia e 1 Mundial de Clubes.

Josep Maria Bartomeu, Presidente do FC Barcelona, apresentou a demissão do cargo. © AFP/File

Eis todos os grupos:

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria) e Lokomotiv Moscovo (Rússia).

Grupo B: Real Madrid (Espanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter (Itália) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Grupo C: FC Porto (Portugal), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Marselha (França).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra), Ajax (Holanda), Atalanta (Itália) e Midtjylland. (Dinamarca).

Grupo E: Sevilha (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França).

Grupo F: Zenit (Rússia), Borussia Dortmund (Alemanha), Lazio (Itália) e Club Brugge (Bélgica).

Grupo G: Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Dínamo Kiev (Ucrânia) e Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemanha) e Basaksehir (Turquia).

