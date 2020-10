EUA: Walmart retira armas das lojas em vésperas de eleições

A rede americana de hipermercados Walmart retirou ontem das lojas armas de fogo e munições. A medida acontece a cinco dias das eleições presidencias e após violentos confrontos na cidade de Filadélfia.

A decisão acontece após violentas manifestações na cidade de Filadélfia, depois da polícia ter baleado mortalmente um afro-americano, que resultaram em saques e várias detenções.

O porta-voz da Walmart referiu que o contexto de agitação social levou o grupo a retirar armas de fogo e munições das lojas, uma medida que pretende proteger os colaboradores e clientes.

"Temos visto alguns distúrbios civis isolados e, como fizemos em várias ocasiões nos últimos anos, decidimos retirar armas de fogo e munições das nossas lojas, para a segurança dos nossos colaboradores e clientes", explicou.

A Walmart já tinha adoptado uma medida semelhante, após a morte de George Floyd, em Maio, por um polícia branco.

No entanto, o grupo específica que as armas de fogo e as munições podem ser adquiridas através do site online.

A medida surge ainda num contexto de tensão e a cinco dias das eleições presidencais nos Estados Unidos. O Presidente cessante e candidato a um novo mandato já sugeriu por diversas ocasiões que o voto por correspondência pode levar a fraude massiva. Donald Trump que se recusou ainda a dizer se vai deixar pacificamente o poder em caso de derrota.

