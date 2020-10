Futebol: SL Benfica e SC Braga continuam na senda das vitórias na Liga Europa

A segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol decorreu na quinta-feira 29 de Outubro com triunfos do SL Benfica, SC Braga e Nice.

A segunda maior competição de clubes da UEFA, organismo que gere o futebol europeu, prosseguiu na quinta-feira 29 de Outubro com destinos diferentes para os clubes portugueses e franceses.

SL Benfica esmagou o Standard Liège

A equipa portuguesa do Benfica venceu, em casa no Estádio da Luz, por 3-0 os belgas do Standard Liège. Os golos foram apontados pelo avançado alemão Gian-Luca Waldschmidt, e pelo médio português Pizzi, que bisou.

Este é o segundo triunfo para o clube luso que tinha vencido na primeira jornada o Lech Poznan por 2-4 em território polaco.

Com este triunfo os encarnados estão na liderança do Grupo D com 6 pontos com os escoceses do Rangers que derrotaram por 1-0 os polacos do Lech Poznan.

SC Braga venceu o Zorya

Os bracarenses venceram por 1-2 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Zorya. Os tentos foram apontados pelo avançado português Paulinho e pelo avançado argentino Nico Gaitán, isto enquanto o golo de honra foi marcado pelo defesa ucraniano Dmytro Ivanisenya.

Com este resultado, a equipa portuguesa lidera o Grupo G com 6 pontos juntamente com o Leicester que venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do AEK.

O Sporting de Braga venceu por 1-2 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Zorya.

Lille empatou sem Reinildo na equipa

Os franceses do Lille empatou em casa a duas bolas frente aos escoceses do Celtic. Os golos do Lille foram apontados pelo defesa turco Zeki Celik e pelo avançado francês Jonathan Ikoné, isto enquanto os tentos do Celtic foram marcados pelo avançado norueguês Moha Elyounoussi.

De referir ainda que o Lille não contou com o internacional moçambicano Reinildo Mandava que ficou no banco de suplentes.

Os italianos do AC Milan lideram o Grupo H com 6 pontos, após o triunfo por 3-0 frente ao Sparta Praga. Os franceses estão no segundo lugar com 4 pontos.

Nice arrecadou os 3 primeiros pontos

A equipa francesa do Nice venceu, em casa, por 1-0 os israelitas do Hapoel Beer Sheva. O único tento foi apontado pelo avançado francês Amine Gouiri.

O Nice, que conta com o avançado português Rony Lopes, e o Hapoel Beer Sheva têm 3 pontos como todas as equipas do Grupo C. As outras duas equipas com três pontos são o Bayer Leverkusen e os checos do Slavia Praga, este último clube tendo derrotado os alemães por 1-0.

A próxima jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol decorre a 5 de Novembro.

