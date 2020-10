Covid-19: Portugal pode apertar medidas sanitárias

Em Portugal, o Conselho de Ministros está reunido, este sábado, para decretar novas acções contra a propagação da covid-19. Em cima da mesa, estarão várias possibilidades como o recolher obrigatório. Na sexta-feira, o jornal Público adiantava que o Governo estaria a avaliar a possibilidade de decretar confinamento geral nas duas primeiras semanas de Dezembro.

A reunião do Conselho de Ministros acontece depois do aumento importante de casos no país. Esta sexta-feira, houve um recorde de novas infecções, 4.656, e 40 pessoas morreram. Desde Março, morreram 2468 pessoas em Portugal vítimas da Covid-19.

A reunião do Conselho de Ministros realiza-se um dia depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter recebido os partidos com assento parlamentar e de o Governo ter ouvido especialistas da saúde e parceiros sociais.

Em cima da mesa para discussão, de acordo com o ministro da Economia, Siza Vieira, estarão várias possibilidades, entre as quais o recolher obrigatório e o alargamento das restrições impostas em Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada a mais municípios. Siza Vieira rejeitou, ontem, novo confinamento, mas o jornal Público adiantou que o Governo estaria a avaliar a possibilidade de decretar confinamento geral nas duas primeiras semanas de Dezembro.

Devido à pandemia, Portugal esteve em estado de emergência entre 19 de Março e 02 de Maio e está actualmente em situação de calamidade.

Este fim-de-semana, foram decretadas restrições à circulação entre as 00:00 de sexta-feira e as 06:00 da próxima terça-feira, um período que inclui o Dia de Todos os Santos, no domingo, e o Dia de Finados, no dia seguinte, altura em que muitos portugueses visitam os cemitérios.

