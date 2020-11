#Inglaterra/Covid-19

Inglaterra vai voltar a confinar

Áudio 01:25

Boris Johnson, Primeiro-ministro britânico. Londres, 31 de Outubro de 2020. AFP - ALBERTO PEZZALI

Texto por: Bruno Manteigas 5 min

Na Inglaterra, o confinamento começa na próxima quinta-feira. O anúncio foi feito este sábado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, no dia em que o Reino Unido ultrapassou o milhão de casos de covid-19 e que continua a ser o país mais enlutado da Europa por causa da pandemia com mais de 46.500 mortes. O País de Gales já estava confinado e a Irlanda do Norte está em confinamento parcial.