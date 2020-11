Futebol

Futebol: Sporting CP lidera campeonato após derrota do Benfica

O Sporting CP é líder do campeonato após o triunfo por 4-0 frente ao Tondela. © LUSA - ANTONIO COTRIM

Marco Martins

A sexta jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol ficou encerrada na segunda-feira 2 de Novembro com a derrota do Benfica por 3-0 na deslocação ao terreno do Boavista.