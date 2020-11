Estados Unidos

Biden: "Quando os votos estiverem contados seremos os vencedores"

Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca. AFP

Texto por: RFI 2 min

O candidato democrata Joe Biden declarou que “quando todos os votos estiveram contados nós seremos vencedores”. As declarações de Joe Biden são feitas numa altura em que uma projecção da CNN dá Joe Biden como vencedor no Estado do Michigan, garantindo mais 16 votos para o colégio eleitoral e passando o Partido Democrata a liderar com 253 grandes eleitores, mais perto dos 270 que garantem a eleição.