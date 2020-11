Liga dos Campeões: FC Porto goleou por 3-0 o Marselha de André Villas-Boas

Moussa Marega, avançado maliano do FC Porto, apontou o primeiro dos três tentos da equipa portista no triunfo por 3-0 frente ao Marselha.

A terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol começou na terça-feira 3 de Novembro com o triunfo do FC Porto por 3-0 no duelo franco-português entre os portuenses e o Marselha no Estádio do Dragão.

Os portugueses do FC Porto acolheram e venceram por 3-0 os franceses do Marselha, equipa comandada pelo técnico luso André Villas-Boas, num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo C.

FC Porto aproximar-se do apuramento para os oitavos

Os portuenses, após o triunfo por 2-0 frente aos gregos do Olympiacos, têm agora seis pontos e estão isolados no segundo lugar, atrás do Manchester City que tem 9 pontos. Recorde-se que os dois primeiros seguem em frente para os oitavos-de-final da liga milionária.

No que diz respeito ao jogo entre o FC Porto e o Marselha, até foi equilibrado nos minutos iniciais.

O primeiro golo para o clube da cidade Invicta foi apontado aos 4 minutos pelo avançado maliano Moussa Marega.

A perder por 1-0, os franceses vão ter uma oportunidade soberana para empatar com uma grande penalidade que foi falhada pelo avançado gaulês Dimitri Payet.

Após essa oportunidade falhada pelos marselheses, o FC Porto vai aumentar a vantagem com um segundo tento, de grande penalidade, da autoria do médio Sérgio Oliveira aos 28 minutos.

No intervalo os portistas venciam por 2-0 e nada parecia poder contrariar os planos do FC Porto.

A segunda parte nada trouxe do lado do Marselha que não conseguiu reagir apesar das substituições.

Aliás os dragões é que marcaram mais um golo. Aos 69 minutos, foi a vez do avançado colombiano Luis Díaz de marcar.

O resultado final fixou-se em 3-0 para os dragões que derrotaram os marselheses na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para o treinador português do FC Porto, Sérgio Conceição, foi um bom resultado mas o apuramento ainda não está alcançado: «Foi um bom jogo da nossa parte, a equipa esteve bastante organizada, a saber o que queria do jogo, a perceber a forma como o adversário poderia causar problemas. Criámos ocasiões até para sair com um resultado diferente. Foi uma equipa agressiva, no momento em que faz pressão e até na saída para o ataque, sendo o terceiro golo exemplo dessa agressividade ofensiva. Demonstrámos em muitos momentos que jogámos muito bem. Olhamos para o Marega e dizemos que não é um jogador bom tecnicamente, mas, depois, olhamos para os números e vemos que em três anos fez quase 70 golos no campeonato e em 18 jogos na Liga dos Campeões tem quase um golo em cada dois jogos. Foram três pontos importantes, mas está tudo por decidir», concluiu o técnico luso.

Os jogadores do FC Porto festejam o triunfo por 3-0 frente ao Marselha. © LUSA - ESTELA SILVA

Marselha igualou recorde do maior número de derrotas consecutivas

Os marselheses acumularam doze derrotas em 12 jogos consecutivos na Liga dos Campeões europeus de futebol. O que significa que a equipa de André Villas-Boas igualou um triste recorde, aquele do maior número de derrotas consecutivas na liga milionária que era apenas detido pelos belgas do Anderlecht que também perderam… 12 vezes seguidas (!)

De notar que desde o 13 de Março de 2012, e uma derrota por 2-1 frente aos italianos do Inter de Milão, a equipa francesa nunca mais venceu um encontro, acumulando 12 derrotas.

O técnico português do Marselha, André Villas-Boas, estava furioso com o resultado: «Acabámos por pagar caro os nossos erros e continuamos a ser batidos muito facilmente. Um pouco de má sorte numa segunda bola ou um penálti falhado pode acontecer, mas os erros continuam a suceder-se na Liga dos Campeões. Mas não quero tirar mérito ao FC Porto, que foi muito competitivo. Eu só quero limpar esta imagem que tem sido aterradora. Não há nada a dizer. O FC Porto teve mais vontade, ganhou segundas bolas, foi mais intenso. Isto tem a ver com experiência, com mais jogos na Champions. Foi um regresso difícil, mas não é o momento de falar disso. Por respeito ao Marselha e a esta derrota vergonhosa», sublinhou o treinador luso.

O Manchester City lidera o Grupo C com 9 pontos, isto após o triunfo por 3-0 frente ao Olympiacos. No segundo lugar está o FC Porto com seis pontos. Seguem Olympiacos com três e Marselha que ainda não pontuou.

André Villas-Boas, treinador do Marselha. © LUSA - ESTELA SILVA

Real Madrid venceu 1° jogo, Bayern Munique e Liverpool golearam

O Real Madrid arrecadou o seu primeiro triunfo nesta edição 2020/2021 da Liga dos Campeões, derrotando o Inter de Milão por 3-2. O Real Madrid ocupa o terceiro lugar com 4 pontos, a um do líder, o Borussia Mönchengladbach que esmagou por 0-6 o Shakhtar Donetsk.

O vencedor da última edição da Liga dos Campeões, o Bayern Munique, goleou por 2-6 os austríacos do Salzburgo. O Bayern lidera com 9 pontos, à frente do Atlético Madrid que empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Lokomotiv.

Por fim os britânicos do Liverpool golearam por 0-5 na deslocação ao terreno dos italianos da Atalanta com três tentos apontados pelo avançado português Diogo Jota. O Liverpool lidera o grupo com 9 pontos, à frente da Atalanta e do Ajax com 4 pontos, sendo que o Ajax derrotou por 1-2 os dinamarqueses do Midtjylland.

Eis todos os resultados:

Grupo A: Salzburgo (Áustria) 2-6 Bayern Munique (Alemanha) / Lokomotiv Moscovo (Rússia) 1-1 Atlético Madrid (Espanha).

Grupo B: Shakhtar Donetsk (Ucrânia) 0-6 Borussia Mönchengladbach (Alemanha) / Real Madrid (Espanha) 3-2 Inter (Itália).

Grupo C: FC Porto (Portugal) 3-0 Marselha (França) / Manchester City (Inglaterra) 3-0 Olympiacos (Grécia).

Grupo D: Midtjylland (Dinamarca) 1-2 Ajax (Holanda) / Atalanta (Itália) 0-5 Liverpool (Inglaterra).

