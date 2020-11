Futebol: SL Benfica procura 3ª vitória consecutiva na Liga Europa

A terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol decorre nesta quinta-feira 5 de Novembro com duas equipas portuguesas, SL Benfica e SC Braga, e duas francesas, Nice e Lille, presentes na prova.

A segunda maior competição de clubes da UEFA, organismo que gere o futebol europeu, prossegue nesta quinta-feira 5 de Novembro.

SL Benfica defronta o Rangers

A equipa portuguesa do Benfica, que na segunda jornada venceu por 3-0 os belgas do Standard Liège, vai defrontar desta vez os escoceses do Rangers no Estádio da Luz.

Para Jorge Jesus, treinador português do Benfica, este encontro é o mais complicado neste Grupo D: “É o adversário mais forte. Qualquer uma das equipas pode ser vencedora do grupo e deste jogo. [ndr: O Rangers] Tem um sistema de jogo em 4-3-3 bem diferenciado das outras equipas. Vai ser um jogo difícil para o Benfica, mas também para o Rangers. Têm três jogadores na frente rápidos e com muita agilidade, que não entram muito em tarefas defensivas, a não ser na primeira zona de pressão e depois ficam sempre os três para o contragolpe, daí que temos de ter especial atenção à forma como esta equipa sai a jogar”, sublinhou o técnico luso.

Jorge Jesus, Treinador do Benfica

Os encarnados procuram o terceiro triunfo nesta prova, após as vitórias por 3-0 frente ao Standard Liège e por 2-4 em território polaco frente ao Lech Poznan.

Os encarnados lideram o Grupo D com 6 pontos juntamente com os escoceses do Rangers.

SC Braga mede forças com o Leicester

Os bracarenses, que venceram por 1-2 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Zorya na segunda jornada, vão agora ao terreno dos britânicos do Leicester.

A equipa portuguesa, que lidera o Grupo G com 6 pontos juntamente com o Leicester, procura o terceiro triunfo consecutivo, sendo que os britânicos têm o mesmo objectivo.

Lille e Nice procuram subir na tabela classificativa

Os franceses do Lille, que empataram em casa a duas bolas frente aos escoceses do Celtic na segunda jornada, deslocam-se ao terreno dos italianos do AC Milan num jogo a contar para o Grupo H. De referir que o Lille ocupa o segundo lugar com 4 pontos atrás dos italianos com seis.

A equipa francesa do Nice, que venceu por 1-0 os israelitas do Hapoel Beer Sheva na segunda jornada, vai agora medir forças com os checos do Slavia Praga num jogo a contar para o Grupo C. De notar que neste grupo, que conta também com o Bayer Leverkusen e o Hapoel Beer Sheva, todos os clubes têm três pontos.

