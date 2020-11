Futebol: Benfica evitou derrota frente ao Rangers na Liga Europa

Darwin Núñez, avançado uruguaio do SL Benfica, marcou o terceiro golo dos encarnados no empate a três bolas frente ao Rangers.

A terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol decorreu na quinta-feira 5 de Novembro com o triunfo dos franceses do Lille e o empate dos portugueses do Benfica, isto enquanto SC Braga e Nice foram derrotados.

A equipa portuguesa do Benfica recebeu e empatou 3-3 frente aos escoceses do Rangers no Estádio da Luz em Lisboa.

Os encarnados até entraram melhor no jogo com um golo na própria baliza do defesa britânico Connor Goldson aos 2 minutos.

A vencer por 1-0, os lisboetas vão ficar reduzidos a dez com a expulsão do defesa argentino Nicolás Otamendi e vão sofrer dois golos em dois minutos.

O defesa português Diogo Gonçalves vai marcar na própria baliza aos 24 minutos e o médio finlandês Glen Kamara colocou o Rangers na frente do marcador.

Na frente do marcador, os escoceses até vão aumentar a vantagem aos 51 minutos com um tento do avançado colombiano Alfredo Morelos.

O Rangers parecia caminhar para um triunfo. No entanto os encarnados vão reagir. Aos 77 minutos o avançado português Rafa Silva marcou o segundo tento dos lisboetas e aos 90+1 minutos o avançado uruguaio Darwin Núñez apontou o golo do empate.

O resultado final fixou-se em 3-3 entre o Benfica e o Rangers.

O Benfica e Jorge Jesus (esquerda), treinador dos encarnados, empataram a três bolas frente ao Rangers.

Para Jorge Jesus, treinador português do Benfica, este empate não é uma mau resultado: «Já tínhamos analisado que ia ser um jogo difícil, mas nunca me passou pela cabeça que o jogo ia ter estas consequências que teve. Quando estava 11 contra 11, o Benfica fez um golo, estava a comandar o jogo, pressionante e a não deixar jogar o Rangers. A equipa desorientou-se taticamente [ndr: após expulsão de Otamendi], mas o intervalo foi importante para conversarmos e montarmos a estratégia. Os jogadores do Benfica acreditaram sempre. Mesmo a perder 3-1, levaram a equipa para a frente e surpreendemos o adversário quando pensavam que o jogo estava ganho. Foi um daqueles empates que soube bem e os jogadores do Benfica estão extremamente confiantes e felizes sobre o jogo de hoje, porque foi uma demonstração de crença. Este jogo demonstrou uma equipa inteligente e com alma. Foi um jogo complicado para o Benfica, mas muito inteligente», frisou o técnico luso.

Os encarnados lideram o Grupo D com 7 pontos juntamente com os escoceses do Rangers, isto enquanto os polacos do Lech Poznan têm três pontos após o triunfo por 3-1 frente aos belgas do Standard Liège.

SC Braga goleado pelo Leicester

Os bracarenses deslocaram-se ao terreno dos britânicos do Leicester e perderam por 4-0. Os golos foram apontados pelo avançado nigeriano Kelechi Iheanacho, que bisou, pelo médio belga Dennis Praet, e pelo médio britânico James Maddison.

Com este resultado, o Leicester lidera o Grupo G com 9 pontos, à frente do Braga com 6, e do AEK que tem três pontos, isto após o triunfo por 1-4 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Zorya.

O Sporting de Braga, e o defesa brasileiro Bruno Viana (foto), perdeu por 4-0 frente aos britânicos do Leicester.

Lille derrotou o AC Milan com Reinildo

Os franceses do Lille venceram por 0-3 na deslocação ao terreno dos italianos do AC Milan. Os golos foram apontados pelo médio turco Yusuf Yazici.

De notar que o Lille contou com o internacional moçambicano Reinildo Mandava, com os portugueses José Fonte e Xeka, e com o internacional luso com origens cabo-verdianas e são-tomenses, Renato Sanches.

O Lille lidera o Grupo H com 7 pontos, à frente do AC Milan com 6, e do Sparta Praga com três isto após ter vencido por 1-4 na deslocação ao terreno do Celtic.

Nice, segunda derrota

A equipa francesa do Nice perdeu na deslocação ao terreno dos checos do Slavia Praga por 3-2. Os golos do Slavia foram apontados pelo avançado checo Jan Kuchta, que bisou, e pelo acabado senegalês Abdallah Sima. Do lado da equipa gaulesa, os tentos foram marcados pelo avançado francês Amine Gouiri e pelo avançado suíço Dan N´Doye.

Com este resultado o Slavia Praga lidera o Grupo C com seis pontos, os mesmos que o Bayer Leverkusen que derrotou o Hapoel Beer Sheva por 2-4. O Nice está na terceira posição com três pontos, os mesmos que a equipa israelita.

A próxima jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol decorre a 26 de Novembro.

